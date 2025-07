Le ultime foto spia svelano nuovi dettagli sul restyling della Mercedes Classe C

Come già anticipato, Mercedes è al lavoro sul restyling della Classe C. Un aggiornamento particolarmente atteso per la quinta generazione dell’auto (di cui abbiamo recentemente potuto vedere le prime foto spia) perché ha come obiettivo quello di rafforzare la Classe C nel confronto diretto con le due principali rivali tedesche, la BMW Serie 3 (recentemente aggiornata) e la nuova Audi A5.

Le novità del facelift della Mercedes Classe C

Dal punto di vista estetico, le ultime immagini spia mostrano una vettura ormai quasi priva di camuffature. Il frontale adotta una, ispirata alla nuova E-Class, con probabili modifiche anche alle. Il posteriore introduce la firma luminosa a tre punte già anticipata sulla CLA elettrica , una scelta di continuità stilistica che punta a rafforzare l’identità visiva della gamma Mercedes.

All’interno, invece, non sono previsti cambiamenti sostanziali. La plancia resta quella introdotta con la CLE, con il display centrale verticale da 11,9” affiancato da uno schermo da 12,3”. A bordo c’è l’ultima versione del sistema MBUX, mentre gli allestimenti top di gamma potranno contare anche sull’head-up display. Anche le motorizzazioni restano invariate con l’offerta Mercedes che continua a ruotare intorno alle versioni benzina, diesel, mild hybrid e plug-in hybrid.



Durante i test su strada è stata avvistata anche la versione station wagon della nuova Classe C. In questo caso, il design posteriore si distingue per la, accompagnati da un paraurti dal taglio più sportivo.

Al momento non ci sono dettagli ufficiali su come sarà la versione sportiva della nuova Mercedes Classe C. Originariamente, il prossimo modello ad alte prestazioni della gamma CLE (la CLE 63) avrebbe dovuto utilizzare lo stesso motore ibrido plug-in a benzina con quattro cilindri attualmente montato sulla C 63. Tuttavia, poiché le vendite della C 63 PHEV sono state al di sotto delle aspettative, Mercedes ha deciso di posticipare lo sviluppo del CLE 63 per poterlo equipaggiare con un motore V8, più potente e probabilmente più apprezzato dagli appassionati. Al momento, però, non è chiaro se questa scelta verrà applicata anche alla versione ristilizzata della C 63.

Il debutto del nuovo modello è atteso entro l’autunno, probabilmente in occasione del Salone di Monaco, in programma dal 9 al 14 settembre.





