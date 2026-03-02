Ford Model T: lo storico modello del 1913 rinasce in mattoncini LEGO

L’auto che ha messo il mondo su quattro ruote adesso si monta sul tavolo di casa. Pezzo dopo pezzo. Parliamo della Ford Model T. Che ora diventa un set Lego Icons e riporta in vita, in mattoncini, un modello del 1913. Non è solo un esercizio di stile. E’ un’operazione che parla a collezionisti, appassionati di storia, cultori dell’automobile. E anche a chi, semplicemente, riconosce quel nome. Perché Model T non è un nome qualunque.

Non una hypercar, ma un simbolo

I kit automobilistici Lego esistono da anni. Negli ultimi tempi, però, l’attenzione si è concentrata soprattutto sulla linea Technic. Costruzioni complesse, tecniche, dedicate a hypercar come McLaren P1, Bugatti Chiron e Lamborghini Sián. Supercar estreme, numeri da capogiro, ingegneria spinta. Qui il registro cambia.

La linea Icons non celebra la velocità. Celebra il design. E soprattutto la storia. Dal 1° marzo la Model T entra ufficialmente in questa collezione, con una scelta che è quasi una citazione. Si può avere in qualsiasi colore, purché sia nero. Proprio come accadeva all’inizio del Novecento, quando Henry Ford impose una produzione standardizzata che avrebbe fatto scuola. Ed è lì che tutto comincia.

Quando Ford presentò la Model T nei primi anni del 1900, l’automobile smise di essere un oggetto per pochi. La produzione in catena di montaggio abbatté i costi in modo drastico. Le auto diventarono più accessibili. Milioni di persone poterono permettersi un veicolo per la prima volta. Non era solo un nuovo modello. Era un nuovo modo di produrre, e quindi di vivere la mobilità. Ma non fu solo una questione di prezzo.

L’auto che ha reso la mobilità una realtà di massa

La Model T si costruì una reputazione diversa. Era adattabile. I proprietari la modificavano per lavorare nei campi, per attività industriali, per utilizzi personalizzati di ogni tipo. Era semplice, robusta, trasformabile. Un mezzo che si prestava a essere reinterpretato.

A oltre un secolo di distanza, continua a rappresentare il momento in cui l’automobile è diventata davvero popolare, quotidiana. Il punto in cui il mercato si è aperto. Non sorprende che molti, ancora oggi, parlino di “nuova Model T” quando cercano un’auto capace di rivoluzionare di nuovo l’industria. Tradurre tutto questo in un set Lego non era banale.

Durante lo sviluppo, i designer di Lego Icons hanno lavorato con materiali storici della Ford Motor Company. Non solo ispirazione visiva: documentazione d’archivio. I primi render sono stati confrontati con riferimenti originali per verificare proporzioni e dettagli, così da rispecchiare un’autentica vettura del 1913.

Parafanghi, angolazioni, posizionamento dei marchi, sistema di illuminazione. Ogni elemento è stato rivisto più volte. Iterazione dopo iterazione. Ford ha fornito brochure d’epoca, fotografie storiche e documentazione del periodo per guidare il processo.

Il risultato non è una semplice reinterpretazione nostalgica. È un modello che prova a restituire fedelmente l’auto che ha segnato l’ingresso definitivo dell’automobile nell’era di massa. E questa volta, invece che uscire da una catena di montaggio, nasce da una scatola di mattoncini neri.