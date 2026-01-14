Crash test Euro NCAP, le auto Best in Class del 2025: ecco le più sicure

Il 2025 è terminato e lo scorso anno Euro NCAP ha testato moltissimi nuovi modelli. Il 2026 sarà un anno importante in quanto entrerà in vigore un nuovo e ancora più rigoroso protocollo per i crash test. In attesa di scoprire le prime valutazioni del nuovo anno, Euro NCAP ha svelato le auto Best-in-Class del 2025, cioè i modelli più sicuri testati dai suoi esperti nel corso del 2025. Nello specifico, Best in Class premia le vetture nelle categorie Best Performer, Best Small Family Car, Best City & Supermini, Best Large Family Car, Best Small SUV, Best Large SUV e Best Executive Car. Quale criterio viene adottato per la scelta? Viene effettuata una somma ponderata dei punteggi in ciascuna delle quattro aree di valutazione dei crash test svolti nel corso dello scorso anno: Occupanti adulti, Occupanti bambini, Utenti vulnerabili della strada e Safety Assist.

I RISULTATI: LE BEST IN CLASS 2025

Best Performer & Best Small Family Car: Mercedes CLA

Best City & Supermini: MINI Cooper E

Best Large Family Car: Tesla Model 3

Best Small SUV: Tesla Model Y

Best Large SUV: Smart #5

Best Executive Car: Polestar 3

L’auto con il punteggio più alto è stata la Mercedes CLA, che ha raggiunto il primo posto nella categoria Small Family Car e si è aggiudicata soprattutto il titolo di Best Performer del 2025. In particolare, l’ultima CLA ha impressionato gli esperti di Euro NCAP con prestazioni pressoché perfette nella protezione degli occupanti adulti e un punteggio ai vertici della categoria per la sicurezza degli utenti vulnerabili della strada. Andando avanti, la MINI Cooper E elettrica ha dimostrato che le auto di piccole dimensioni possono offrire comunque grande sicurezza. Nonostante le dimensioni compatte, ha ottenuto punteggi elevati nei crash test, diventando la scelta più sicura nella categoria City & Supermini tra i modelli valutati da Euro NCAP nel 2025.

La Tesla Model 3 (restyling) si conferma ai vertici in termini di sicurezza. L’auto elettrica ha ottenuto punteggi elevati in tutti i settori, distinguendosi in particolare per la protezione dei bambini. Il punteggio ottenuto nel test Safety Assist dimostra il continuo miglioramento da parte della casa automobilistica delle funzionalità di sicurezza e assistenza alla guida. La Model 3 non è l’unica Tesla di questa particolare graduatoria perché troviamo anche la Tesla Model Y (restyling) ai vertici della categoria Small SUV. Andando avanti, molto bene anche la nuova Smart #5 che ha ottenuto un’ottima prestazione a cinque stelle, dimostrando che l’evoluzione del marchio in segmenti più ampi non è avvenuta a scapito della protezione degli occupanti.

Infine c’è la Polestar 3 che si è messa in luce, tra le altre cose, per l’eccellente valutazione della protezione dei bambini e la suite di tecnologie di assistenza alla guida di ultima generazione.

I PUNTEGGI

MERCEDES CLA

Occupanti adulti: 94%

Occupanti bambini: 89%

Utenti vulnerabili della strada: 93%

Safety Assist: 85%

MINI COOPER E

Occupanti adulti: 89%

Occupanti bambini: 87%

Utenti vulnerabili della strada: 77%

Safety Assist: 79%

TESLA MODEL 3

Occupanti adulti: 90%

Occupanti bambini: 93%

Utenti vulnerabili della strada: 89%

Safety Assist: 87%

TESLA MODEL Y

Occupanti adulti: 91%

Occupanti bambini: 93%

Utenti vulnerabili della strada: 86%

Safety Assist: 92%

SMART #5

Occupanti adulti: 88%

Occupanti bambini: 93%

Utenti vulnerabili della strada: 84%

Safety Assist: 92%

POLESTAR 3