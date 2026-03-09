Ducati vince il Premio Moto Europa 2026

La Ducati Multistrada V4 è stata la grande protagonista della prima edizione del Premio Moto Europa, il riconoscimento promosso da UIGA – Unione Italiana Giornalisti dell’Automotive – dedicato alla moto ritenuta più interessante per il mercato dell’Unione Europea.

La premiazione si è svolta nel corso di Motodays 2026, la manifestazione organizzata da Fiera Roma e dedicata al mondo delle due ruote. L’evento, giunto alla sua 14ª edizione, rappresenta uno degli appuntamenti più importanti per il motociclismo nel Centro-Sud Italia e segna tradizionalmente l’inizio della stagione motociclistica con tre giorni di test, incontri, attività e momenti dedicati agli appassionati.

Tra le cinque finaliste selezionate per il premio – Aprilia Tuono 457, BMW R 1300 GS, Royal Enfield Bear 650, Yamaha R9 e Ducati Multistrada V4 – è stata proprio la proposta della casa di Borgo Panigale a conquistare il titolo di Moto Europa 2026.

Il risultato è stato determinato attraverso un sistema di votazione che ha combinato il parere del pubblico, raccolto sia online sia durante la fiera, con quello di una giuria composta dai soci UIGA e da giornalisti specializzati nel settore motociclistico. Un meccanismo pensato per unire il punto di vista degli esperti con quello degli appassionati, offrendo così un quadro rappresentativo delle preferenze e delle tendenze del mercato.

Le cinque moto finaliste erano esposte nello spazio dedicato a UIGA all’interno di Motodays e rappresentavano alcune delle novità più rilevanti del panorama motociclistico europeo. La selezione ha tenuto conto di diversi aspetti, tra cui innovazione tecnologica, contenuti tecnici, posizionamento commerciale e capacità di interpretare le nuove esigenze della mobilità su due ruote.

La cerimonia di premiazione è stata condotta dal presidente UIGA Gaetano Cesarano insieme alla giornalista Michela Persico. A consegnare il trofeo è stato Giacomo Agostini, leggenda del motociclismo e detentore di numerosi record nel mondo delle competizioni.

Nel corso della cerimonia è stato inoltre assegnato un premio speciale della giuria all’Honda SH per “aver saputo reinterpretare nel tempo il concetto di scooter attraverso un’evoluzione continua, mantenendo una visione moderna e funzionale”.

Con il Premio Moto Europa, UIGA amplia il proprio impegno nel raccontare e valorizzare il mondo della mobilità a due ruote, un settore sempre più centrale nel panorama europeo. La prima edizione del riconoscimento segna così un nuovo passo nel percorso dell’associazione, inserendosi nel contesto di Motodays, che anche nel 2026 si è confermato un importante punto di incontro tra industria, media e appassionati.