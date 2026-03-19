Drivalia Car Cloud, l'offerta di abbonamenti si rinforza con nuovi pacchetti

In un panorama economico segnato dalla forte volatilità dei prezzi dell’energia, la mobilità richiede soluzioni che sappiano coniugare flessibilità e controllo dei costi. Drivalia, società del Gruppo CA Auto Bank, risponde a questa esigenza rilanciando CarCloud, il primo servizio di abbonamento mensile all’auto in Italia che ha già conquistato oltre 45.000 utenti. La nuova strategia punta con decisione sull’efficienza dei motori GPL e sull’introduzione di soluzioni urbane agili, offrendo una risposta concreta a chi cerca un’alternativa al possesso tradizionale del veicolo.

Il focus sul GPL: efficienza e risparmio quotidiano

Il cuore del rilancio riguarda i pacchetti City e New Arrivals, ora fortemente orientati verso la gamma GPL (DR, EVO e Sportequipe). Questa scelta non è casuale: la motorizzazione bi-fuel rappresenta oggi una delle strategie più efficaci per ottimizzare le spese di gestione. Secondo le stime di Drivalia, l’utilizzo del GPL permette un risparmio potenziale sul rifornimento fino al 70%, consentendo di effettuare un pieno con una spesa media spesso inferiore ai 35 euro.

Nello specifico, l’offerta si articola su due livelli:

CarCloud City: pensato per chi necessita di agilità nel traffico cittadino, include modelli come DR4, DR5 e DRF35 con un canone mensile di 439 euro;

pensato per chi necessita di agilità nel traffico cittadino, include modelli come con un canone mensile di CarCloud New Arrivals: dedicato a chi preferisce SUV e crossover di ultima generazione, mette a disposizione modelli come DR6, Tiger Six, Evo 6 e SportEquipe 6 a un canone di 599 euro al mese. Per entrambi i pacchetti, il costo di iscrizione al servizio è attualmente in promozione a 99,50 euro.

City Planet: la nuova frontiera dell’agilità urbana

La vera novità del 2026 è il debutto di CarCloud City Planet, una formula “chiavi in mano” studiata per chi vive la città in modo dinamico e sostenibile. L’abbonamento ha come protagonista la Fiat Pandina 1.0 Hybrid (65 CV), proposta a un canone competitivo di 369 euro al mese. Questa soluzione libera l’utente da ogni pensiero burocratico, includendo nel prezzo assicurazione, bollo e manutenzione, permettendo di muoversi senza gli oneri legati alla proprietà.

La transizione elettrica e i vantaggi all-inclusive

Per chi desidera invece testare il futuro della mobilità, Drivalia conferma il suo impegno nelle motorizzazioni BEV (100% elettriche). Con un canone di 599 euro al mese, è possibile scegliere tra modelli di riferimento come Peugeot e-208, Opel Corsa-e, MG4, Jeep Avenger e Skywell, offrendo uno degli strumenti più accessibili per approcciarsi alla guida a zero emissioni.

La filosofia di CarCloud rimane fondata sulla massima flessibilità: non è previsto alcun anticipo e l’abbonamento può essere rinnovato mensilmente fino a un anno o disdetto in qualsiasi momento senza penali (dopo i primi 30 giorni). Il canone “senza pensieri” comprende 2.000 km di percorrenza mensile, polizza RC Auto con coperture Kasko e furto, e assistenza per la manutenzione ordinaria e straordinaria. Inoltre, per i primi tre mesi nelle città di Torino e Lione, gli abbonati beneficiano di 24 ore al mese di car sharing elettrico E+Share Drivalia. Con una rete di oltre 1.900 punti di ricarica proprietari, Drivalia si conferma così un punto di riferimento per la mobilità sostenibile e accessibile in Italia.