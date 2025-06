Citroen Unique Days, sconti ed offerte sulla pronta consegna. C4 Hybrid a 19.900 euro

Citroen intende valorizzare al massimo le vetture in pronta consegna per spingere sulla loro vendita. Per questo, ha deciso di proporre la nuova campagna promozionale “Unique Days” valida sino al 30 giugno 2025. L’iniziativa è rivolta sia ai clienti privati sia al canale B2B. Entriamo più nei dettagli e facciamo alcuni esempi.

SCONTI E OFFERTE

Durante gli “Unique Days”, i clienti potranno beneficiare di vantaggi economici interessanti. Ad esempio, la nuova Citroen C4 Hybrid in allestimento YOU sarà offerta a 19.900 euro al posto di 26.150 euro. Lo sconto, dunque, è di 6.250 euro. Questo allestimento prevede la solita motorizzazione Mild Hybrid da 110 CV e la dotazione di serie comprende, tra le altre cose, cerchi in lega da 16 pollici, climatizzatore automatico, sensori di parcheggio posteriori e un display da 10 pollici per l’infotainment. Inoltre, sulle ultime disponibilità di C4 e C4X pre-restyling, il vantaggio cliente può arrivare sino a 8.000 euro.



Andando avanti, la vecchiain allestimento MAX è offerta a partire daal posto di 40.050 euro, pari ad un vantaggio clienti di ben 11.000 euro. Modello che offre una potenza di 130 CV e la dotazione di serie include sospensioni Citroen Advanced Comfort, Active Safety Brake, infotainment da 8 pollici e Active Safety Brake. Inoltre, grazie all’con anticipo zero, sarà possibile accedere alla nuova C4 con un canone mensile inferiore rispetto a nuova C3 e nuova C3 Aircross.

Ricordiamo ancora una volta che la promozione riguarda solamente le vetture in pronta consegna e non quelle da configurare e solo per contratti stipulati e immatricolazioni fino al 30 giugno 2025.