Citroen e-C3, l'offerta finanziamento con i nuovi incentivi: 0 anticipo e rate da 49 euro

Gli incentivi auto elettriche 2025 stanno per arrivare e se il Governo manterrà la promessa si partirà a settembre. Le case automobilistiche si stanno dunque organizzando, anticipando le offerte che lanceranno non appena il nuovo Ecobonus entrerà effettivamente in vigore. Questo è il caso, ad esempio, di Citroen che ha anticipato come sarà l’offerta con finanziamento dedicata alla sua Citroen e-C3 che con i massimi incentivi si potrà avere a 12.900 euro, con anticipo 0 e con rate da 49 euro. Entriamo più nei dettagli e vediamo la proposta della casa automobilistica francese.

INCENTIVI AUTO ELETTRICHE 2025

Ricordiamo che per poter accedere al nuovo Ecobonus sarà necessario soddisfare alcuni requisiti (qui spieghiamo bene come funzionano). Innanzitutto bisogna abitare nelle aree urbane funzionali per poter richiedere gli incentivi. Sarà poi necessario rottamare una vecchia auto (fino ad Euro 5). L’importo concesso varia a seconda dell’ISEE.

11.000 euro per chi ha un ISEE inferiore o uguale a 30.000 euro

9.000 euro per chi ha un ISEE superiore a 30.000 euro e fino a 40.000 euro

Infine, come nella precedente tornata degli incentivi auto elettriche, il nuovo modello non dovrà costare più di 35 mila euro più IVA.

OFFERTA CITROEN E-C3 CON INCENTIVI

L’esempio dell’offerta con finanziamento legata all’Ecobonus è stato fatto con la Citroen e-C3 in allestimento YOU che costa 23.900 euro. La vettura, ricordiamo, dispone di un motore da 113 CV alimentato da una batteria LFP da 44 kWh per un’autonomia di 320 km. Grazie ai massimi incentivi (11.000 euro), la e-C3 si potrà avere a 12.900 euro e questa è la simulazione dell’offerta con finanziamento, in attesa che l’Ecobonus entri effettivamente in vigore.