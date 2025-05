Nuovo Citroen Berlingo: al via gli ordini in Italia da 26.050 euro

Citroen ha annunciato che è possibile ordinare in Italia il nuovo Citroen Berlingo, presentato per la prima volta a dicembre dello scorso anno. Si propone sul mercato come un veicolo in grado di offrire molto spazio a bordo e tante praticità e funzionalità.

Vanta un design deciso e moderno, con un frontale verticale che incorpora il nuovo logo Citroen e la tipica firma luminosa del marchio francese. All'interno troviamo la nuova plancia con un nuovo display touch da 10 pollici dedicato al sistema di infotainment e un nuovo volante multifunzione.

DUE ALLESTIMENTI DISPONIBILI

Non mancano i sedili Citroen Advanced Comfort e tanta connettività grazie all'infotainment di ultima generazione. Il brand di Stellantis ha dedicato particolare attenzione anche alla sicurezza a bordo grazie all'implementazione di diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS).

Disponibile in due allestimenti (Plus e Max), viene proposto anche in versione 100% elettrica con autonomia superiore ai 330 km con una singola ricarica secondo il ciclo combinato WLTP oppure con motore diesel BlueHDi da 100 o 130 CV. Il Citroen Berlingo 2024 propone spazio a bordo per cinque persone grazie al suo corpo lungo 4,40 metri e al pavimento piatto che offre una lunghezza di carico di 2,70 metri.

La versione Plus propone di serie, tra le altre caratteristiche, maniglie delle portiere in tinta con la carrozzeria, fari fendinebbia, radio DAB con schermo touch a colori da 10 pollici, Bluetooth, climatizzatore, freno di stazionamento elettrico, specchietti retrovisori esterni elettrici, alzacristalli anteriori elettrici, cruise control, frenata d'emergenza, avviso di collisione e molto altro ancora.

L'allestimento Max aggiunge, tra le altre caratteristiche, cerchi in lega da 16”, barre al tetto in Gloss Black, retrocamera con Top Rear Vision, specchietto retrovisore interno wireless e molto altro ancora.

SI PARTE DA 26.050 EURO PER LA VERSIONE TERMICA

Il nuovo Citroen e-Berlingo vanta un motore elettrico da 136 CV (100 kW) e una nuova batteria LFP da 50 kWh. Quest'ultima può essere ricaricata utilizzando il caricatore di bordo da 7,4 kW in 7,5 ore oppure tramite un caricatore trifase da 11 kW in 5 ore. Bastano 30 minuti per ricaricare la batteria dallo 0% all'80% utilizzando una stazione di ricarica pubblica da 100 kW.

Infine, il nuovo Citroen Berlingo è disponibile con il motore diesel BlueHDi 100 con cambio manuale a 6 marce oppure con il BlueHDi 130 con trasmissione automatica EAT8. Si parte da 26.050 euro per la variante diesel e da 35.800 euro per quella full electric.