BMW Motorrad e WOIDWERK reinterpretano una R 12 e una R 18 ispirandosi alla foresta bavarese

In occasione dei BMW Motorrad Days 2025 sono state presentate due nuove custom BMW ispirate alla foresta bavarese. Si tratta della R 12 e della R 18 reinterpretate da [WOIDWERK], atelier specializzato in customizzazioni su base BMW. Il progetto, chiamato “The Speed Sisters”, reinterpreta le due cruiser come una coppia di modelli diversi ma legati da una stessa anima, in linea con l’approccio stilistico che BMW Motorrad sta portando avanti anche su altri fronti, come dimostrano la nuova gamma 2026 e la recente Concept RR svelata a Villa d’Este.

BMW R 12

BMW R 18

La R 12, definita la sorella minore, si presenta come una. Il telaio è stato alleggerito e accorciato secondo lo stile bobber, mentre la posizione di guida è resa più dinamica grazie a un manubrio modificato, nuove pedane e una sella artigianale in pelle e Alcantara. Il serbatoio è stato rivestito con una cover realizzata su misura e stampata in 3D, su cui spicca il logo del progetto. Un assetto rialzato, ottenuto con un, contribuisce a una guida più attiva, mentre lo scarico nero opaco firmato Hattech aggiunge grinta e pulizia estetica. Eleganti anche gli indicatori posteriori, modellati in stile aeronautico e integrati nella coda.

L’ispirazione della foresta bavarese

La R 18 interpreta invece il ruolo della sorella maggiore. Il serbatoio è stato rialzato e ristretto per rendere il. La sella, sorretta da una struttura portante artigianale, e l’arco posteriore in stile Targa, restituiscono un’immagine forte e moderna. Anche in questo caso, l’assetto è stato alzato e irrigidito con componenti Wilbers, mentre l’impianto frenante è stato completamente rivisto. La nuova configurazione utilizza, derivati dalla BMW R 1300 GS , migliorando significativamente la reattività e il controllo. Molti elementi, dai supporti alle luci fino alla chiusura del forcellone con portatarga integrato, sono stati progettati su misura e prodotti con tecnologie avanzate come fresatura CNC e stampa 3D.

A unire visivamente le due motociclette è un. Il bianco domina per tre quarti della superficie, mentre il verde occupa la parte restante, in riferimento al lungo inverno tipico della regione. Questa proporzione si riflette non solo nella verniciatura ma anche nei dettagli della sella e nelle visiere anteriori trasparenti con filtro verde.

La presentazione ufficiale ha riscosso grande entusiasmo, con gli appassionati che hanno riconosciuto in “The Speed Sisters” una sintesi riuscita tra artigianato di alta qualità, stile distintivo e soluzioni tecniche avanzate.