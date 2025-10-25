La nuova BMW iX3 M pizzicata durante i test su strada: per il SUV elettrico ancora più potenza

La nuova BMW iX3 ha fatto il suo debutto all’inizio del mese di settembre introducendo tante novità, sia estetiche e sia tecniche. Sebbene già ordinabile, per vederla su strada bisognerà attendere la prossima primavera. Intanto, a quanto pare, la casa automobilistica sta lavorando ad una versione ancora più performante del suo SUV elettrico, la nuova BMW iX3 M. Un muletto è stato infatti intercettato su strada durante una sessione di test e permette di notare alcune cose interessanti.

LOOK PIÙ GRINTOSO E MAGGIORE POTENZA

Il SUV elettrico appare ancora camuffato con pellicole ed elementi posticci. Tuttavia, possiamo osservare che la parte frontale si caratterizzerà per alcuni ritocchi al paraurti e il camuffamento fa pensare a qualche novità anche per il cofano. Al posteriore sembra invece presente un diffusore più grande. Notiamo poi la presenza di grandi cerchi in lega con pneumatici ribassati. Possiamo inoltre osservare che le pinze dei freni anteriori sono verniciate in blu. Insomma, la futura BMW iX3 M adotterà un body kit che renderà il suo look più grintoso. Per il resto sarà il SUV elettrico che conosciamo, con il nuovo linguaggio di design Neue Klasse che la casa automobilistica ha adottato proprio a partire dalla nuova iX3 e che caratterizzerà la maggior parte dei suoi nuovi modelli.

Sarà invece interessante scoprire che powertrain equipaggerà la versione più performante del SUV elettrico tedesco. Attualmente, il modello top di gamma, la versione BMW iX3 50 xDrive, può contare su di un doppio motore in grado di erogare 345 kW/469 CV con una coppia di 645 Nm. Quanto basta per accelerare da 0 a 100 km/h in 4,9 secondi e raggiungere una velocità massima di 210 km/h. La nuova BMW iX3 M dovrà per forza andare oltre, sia in termini di potenza, che di prestazioni.

Al momento non ci sono comunque informazioni precise sulle motorizzazioni. Il powertrain probabilmente sarà alimentato sempre da una batteria da 108,7 kWh. Visto che probabilmente le prestazioni saranno superiori, possiamo attenderci un’autonomia inferiore ai circa 800 km dell’attuale BMW iX3 50 xDrive. Quando debutterà la nuova BMW iX3 M? Visto che la nuova iX3 “normale" arriverà nelle concessionarie la primavera prossima, possiamo immaginare che la versione più performante potrebbe arrivare nel 2027.