Auto diesel Euro 5, adesso è ufficiale: in Lombardia lo stop slitta al primo ottobre 2026

La Regione Lombardia rinvia ufficialmente lo stop delle auto diesel Euro 5 al primo ottobre 2026. Con un emendamento al decreto Infrastrutture, il Governo italiano aveva dato semaforo verde alla possibilità di evitare il fermo di queste vetture a partire dal primo ottobre 2025. Ne abbiamo scritto diverse volte a abbiamo visto come si era mosso di persona il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Savini per evitare problemi a centinaia di migliaia di automobilisti. Lo stop, infatti, non riguarda solo la Lombardia ma tutte le Regioni del Bacino padano e quindi anche Piemonte, Veneto ed Emilia Romagna. Tornando alla Lombardia, la Giunta regionale ha approvato una delibera specifica che va quindi a posticipare di un anno l’applicazione delle limitazioni alla circolazione per i veicoli diesel euro5. Spiega l’assessore all’Ambiente e Clima, Giorgio Maione:

Questa decisione evita il blocco immediato di oltre 400.000 veicoli e concede più tempo per affrontare in modo equilibrato la transizione. Ci adeguiamo alla norma nazionale e lavoriamo per soluzioni che permettano ai cittadini di continuare a usare i propri mezzi nei grandi centri urbani.

COSA CAMBIA DAL PRIMO OTTOBRE 2026

A partire dal prossimo anno, lo stop alle auto Euro 5 diesel riguarderà i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti (Milano, Brescia, Monza e Bergamo). In ogni caso, sarà data la possibilità di compensare il blocco con altre misure da individuare entro tale data. La Regione Lombardia conferma la possibilità di poter ricorrere allo strumento del Move-In che permette alle auto che non dovrebbero circolare di poter comunque muoversi anche se con un limite chilometrico ben specifico. Strumento che già oggi è utilizzato per consentire la circolazione delle auto più vecchie. Dunque, la Lombardia con la nuova delibera conferma che il blocco delle auto diesel Euro 5 è rimandato al 2026.