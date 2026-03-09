Assicurazione auto online conveniente: fino al 36% di sconto con Verti

Gli utenti alla ricerca di un’assicurazione auto economica possono valutare l’attuale offerta della compagnia Verti, appartenente al colosso assicurativo spagnolo MAPFRE: rispettando determinati requisiti, è possibile accedere a uno sconto fino al 36% sulla RC Auto, vale a dire l’unica garanzia (Responsabilità Civile, ndr) obbligatoria.

Indipendentemente poi dalla promozione in corso, gli automobilisti che completano preventivo e acquisto della polizza auto tramite il sito ufficiale di Verti hanno diritto a uno sconto web pari al 10% e già incluso nel prezzo del preventivo. Per effettuare quest’ultimo gli unici dati richiesti sono la targa dell’auto e la data di nascita del proprietario.

La promozione dell’assicurazione online Verti

L’offerta che consente di beneficiare di uno sconto massimo del 36% sulla RC Auto è valida fino al 18 maggio. I requisiti per ottenere lo sconto più alto previsto dall’iniziativa di Verti sono i seguenti:

Nuovo cliente Verti

Titolare di un’auto Dacia immatricolata dopo il 1° agosto 2025

Prima classe di merito

11 anni senza sinistri

Garanzie accessorie incluse Incendio&furto, Assistenza stradale, Infortuni del conducente e Tutela giudiziaria

Aggiunta dell’opzione carrozzerie convenzionate

Se non si hanno i requisiti appena elencati, è comunque possibile accedere a percentuali di sconto ancora competitive. Ad esempio, le seguenti condizioni permettono di beneficiare del 30% di sconto sulla RC Auto:

Nuovo cliente Verti

Selezione del massimale di 6500000/2000000

40 anni di età, sposato, impiegato, residenza a Milano

Titolare di una Lancia Ypsilon 3^ terza serie ibrida immatricolata o acquistata a gennaio 2026

Prima classe di merito da più di 1 anno

5 anni senza sinistri

Selezione della guida esperta

Selezione dell’opzione carrozzerie convenzionate

Garanzie accessorie incluse Incendio&furto, Assistenza stradale base, Infortuni del conducente massimale 50.000 euro, Tutela giudiziaria base

Infine, Verti ricorda che sia il preventivo che l’acquisto vanno effettuati online. Per quanto riguarda le modalità di pagamento, sono accettati bonifico bancario, PayPal e carta di credito.