ARES Atelier presenta al MIMO l'evoluzione della sua fuoriserie

Il MIMO – Milano Monza Motor Show 2026 si appresta a scaldare i motori e a deliziare il pubblico con alcune gustose novità. Una di queste proviene dalla Motor Valley italiana e rappresenta il meglio che l’artigianalità nostrana possa offrire. Stiamo parlando di ARES Atelier, prestigiosa brand di Modena, che al Tempio della Velocità, l’Autodromo Nazionale di Monza, mostra l’evoluzione della sua esclusiva fuoriserie: la S1.

La S1, l’evoluzione di un’icona

Dunque, all’interno del paddock sarà visibile la S1, che porta in dote una serie di aggiornamenti stilistici e tecnici significativi rispetto al modello precedente. I designer del Centro Stile ARES hanno lavorato in modo certosino per affinare l’estetica, intervenendo in modo massiccio sul sistema di illuminazione e cercando una fusione più profonda tra le superfici aerodinamiche e le componenti funzionali.

Il risultato finale ci confeziona un’auto che guadagna in precisione visiva e coerenza progettuale, senza però tradire i tratti distintivi che l’hanno resa celebre: il frontale corto e scolpito, l’abitacolo avanzato e il caratteristico parabrezza avvolgente.

Oltre l’esposizione: un’esperienza dinamica

L’impegno di ARES al MIMO non si limiterà soltanto a un’esposizione statica. Lo spazio espositivo del brand, collocato in modo strategico accanto a RECARO Automotive e integrato nella struttura industriale di Proma Group, fungerà da vero e proprio hub per la comunità internazionale dell’auto. Qui, il team di management sarà presente per incontrare clienti, partner e stakeholder, condividendo i progetti futuri e gli sviluppi tecnologici in corso a Modena.

Per il grande pubblico, l’emozione passerà attraverso i momenti esperienziali in circuito. Inseriti nel programma ufficiale dell’evento, questi appuntamenti permetteranno di entrare in contatto con la dimensione dinamica delle vetture ARES, testandone la performance sui rettilinei e le curve di Monza.

La filosofia “Bespoke”

La partecipazione al MIMO 2026 è coerente con l’approccio di ARES, dunque creare vetture concepite intorno all’identità e alla visione del singolo cliente attraverso un processo di co-creazione. Ogni progetto nato a Modena è considerato irripetibile, poiché unisce il design puro all’ingegneria più raffinata per riflettere la personalità del proprietario.

In un evento “open-air” come il Milano Monza Motor Show, dove innovazione e cultura automobilistica convivono, ARES Atelier ribadisce la propria natura di costruttore d’eccellenza, capace di trasformare ogni automobile in un’autentica opera d’arte in movimento.