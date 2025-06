Antonio Filosa, lo stipendio d'oro del nuovo CEO Stellantis. Ecco a quanto può arrivare

I top manager, lo sappiamo, guadagnano cifre da capogiro e spesso non mancano le polemiche sui loro compensi. Ne abbiamo parlato diverse volte e non possiamo non ricordare, al riguardo, le polemiche sullo stipendio e sulla buonuscita di Carlos Tavares. Rimanendo in casa Stellantis, adesso è arrivato il nuovo CEO Antonio Filosa che sebbene prenderà meno del suo predecessore, potrà sempre contare su di un stipendio d’oro.

STIPENDIO, BONUS…

Il compenso dei top manager non è un semplice stipendio ma è la somma di diverse voci tra cui quelle dei bonus obiettivo raggiunti. Quanto percepirà il nuovo CEO di Stellantis? Riceverà uno stipendio base annuo di 1,8 milioni di dollari, come riportato in un documento aziendale emesso in vista dell’assemblea generale straordinaria del 18 luglio, contro i 2,3 milioni di dollari concessi al suo predecessore Carlos Tavares. Oltre allo stipendio iniziale, Filosa riceverà dei bonus annuali pari fino al 400% della sua retribuzione base, a seconda del raggiungimento degli obiettivi finanziari e aziendali stabiliti dall’azienda.

A Filosa, ex responsabile nordamericano di Stellantis , verranno inoltre assegnate azioni come incentivi a lungo termine, in base alle performance dell’azienda, a partire dal 500% del suo stipendio di quest’anno e fino a un massimo del 780% a partire dal 2027. Fino al pagamento degli incentivi a lungo termine, l’azienda ha stabilito un bonus in contanti da 1,2 milioni di dollari annui per il primo triennio. Insomma, stipendio base di 1,8 milioni di dollari e stando a chi ha fatto i conti, tra bonus e benefit vari si potrà salire fino a 23-24 milioni di dollari.

Ovviamente non è finita qui perché il nuovo numero uno di Stellantis potrà godere di ulteriori vantaggi tra cui la possibilità di poter usufruire dell’aereo aziendale, di un servizio di sicurezza, oltre ai piani sanitari e pensionistici statunitensi dell’azienda.



