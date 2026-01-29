Tre accessori in offerta che completano e migliorano l'uso del casco

Il casco è di per sé un accessorio indispensabile per la sicurezza di chi guida moto e scooter. Eppure la sua funzione protettiva può essere estesa anche ad altre. Così da rendere il casco uno strumento utile anche per altre attività. Attività utili per chi guida tutti i giorni (o nel fine settimana) in sella alla propria moto. Abbiamo raccolto tre dei migliori accessori che possono tornare utili a questo scopo. Sono tre prodotti che meritano attenzione per caratteristiche tecniche e rapporto qualità-prezzo. Vediamo quali sono.

L’accessorio per migliorare la visuale

Per chi possiede un casco HJC RPHA11 o RPHA70, esiste una visiera realizzata in policarbonato che assicura un significativo miglioramento della visuale. È in vendita a meno di 40€ ed è realizzata con un materiale che garantisce resistenza agli urti e leggerezza, mentre i trattamenti applicati alla lente risolvono i problemi più comuni.

La protezione UV blocca i raggi nocivi, il rivestimento anti-appannamento riduce la condensa durante i mesi freddi e quello antigraffio prolunga la vita utile della visiera.

L’accessorio per migliorare l’interattività

La moto non è solo un mezzo di trasporto. È piacere di guida. È emozioni, passione e divertimento. Ecco perché in molti amano riprendere le proprie uscite. Per farlo quello di cui si ha bisogno è di un supporto per fissare l’action camera al casco.

Il supporto per action camera in offerta su eBay a meno di 20€ si distingue per la versatilità del sistema di fissaggio. Gli adesivi 3M di qualità professionale assicurano tenuta anche su superfici curve, mentre il braccio articolato permette regolazioni fino a 180° per ogni snodo. La confezione include basi per diverse configurazioni più diverse fibbie di sicurezza da utilizzare per prevenire il distacco accidentale. La compatibilità estesa con GoPro, DJI e altre action cam garantisce un ampio utilizzo.

L’accessorio per migliorare l’ascolto

Quando si è alla guida della moto non si è completamente isolati dal resto del mondo. Per ascoltare la propria playlist preferita, ma anche per effettuare e ricevere telefonate, un auricolare è assolutamente indispensabile.

Nello specifico l’auricolare Khptop, in promozione a meno di 50€, è dotato di un sistema audio Bluetooth 5.3 che integra speaker ultrasottili da 0,35”. Una soluzione che non comprime le orecchie sotto il casco. La tecnologia DSP invece riduce il rumore del vento durante la marcia, mentre la batteria da 1000mAh offre autonomia dichiarata di 40 ore in riproduzione continua. È inoltre prevista la certificazione IP67 che assicura la protezione pioggia e polvere. Così da poterlo utilizzare in assoluta tranquillità.