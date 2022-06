CHE TIPO DI BATTERIE?

I dettagli dell'accordo non sono stati comunicati. Tuttavia, sicuramente BYD fornirà a Tesla celle del tipo LFP (litio-ferro-fosfato) che saranno poi utilizzate per realizzare i pacchi batterie per le vetture prodotte all'interno della Gigafactory cinese di Shanghai. Questi accumulatori, come sappiamo, sono utilizzati per le versioni "base" delle Model 3 e Model Y. Inoltre, sono più economici di quelli integrati nelle versioni Long Range e Performance ed offrono una migliore durata nel tempo.

Di contro, soffrono di più le basse temperature e presentano una minore densità energetica anche se le batterie sviluppate da BYD si dice che dispongano di una densità energetica superiore a quella degli accumulatori LFP degli altri produttori. Non rimane che attendere maggiori informazioni per capire i dettagli dell'accordo tra BYD e Tesla. Non sappiamo, per esempio, nulla per quanto riguarda la quantità di celle che saranno fornite alla casa automobilistica americana (precedenti voci sull'intesa tra le due società parlavano di 10 GWh l'anno).

BYD andrà, così, ad affiancare CATL che già fornisce celle LFP a Tesla. Che l'azienda cinese possa diventare il nuovo fornitore della società di Elon Musk non stupisce più di tanto visto che collabora da tempo anche con altre case automobilistiche come Toyota. Gli accumulatori LFP sono molto importanti per la strategia di crescita di Elon Musk. Secondo i dati dell'ultima trimestrale, quasi la metà di tutte le Tesla consegnate nel mondo erano dotate delle celle LFP. Il costruttore americano ha, dunque, la necessità di ampliare la fornitura di questi accumulatori da poter utilizzare sulle sue auto elettriche.