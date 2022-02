Skoda, dopo la Enyaq iV altre tre elettriche più piccole

Ieri, Skoda ha portato al debutto la nuova elettrica Enyaq Coupé iV. Il lancio del nuovo SUV Coupé elettrico è stato l'occasione anche per approfondire le novità nel segmento delle auto elettriche che il costruttore proporrà nel corso dei prossimi anni. Parlando con Autocar, il CEO di Skoda Thomas Schäfer ha evidenziato che l'obiettivo è di lanciare in futuro tre nuovi modelli a batteria da posizionare sotto la Enyaq iV. Tuttavia, questo non toglie che in un secondo momento il costruttore non possa decidere di lanciare anche veicoli di dimensioni maggiori.

Il CEO ha dunque confermato alcune indiscrezioni precedenti sui piani di Skoda. Tra le prossime priorità del marchio, una berlina elettrica compatta che dovrebbe avere dimensioni simili alla Volkswagen ID.3. Inoltre, il costruttore si concentrerà anche su di una vettura ancora più piccola che poggerà sulla piattaforma MEB Entry. Un modello che essenzialmente servirà a sostituire la Skoda Citigo- e iV uscita di produzione già da un po' di tempo.

Lo scorso anno, Volkswagen ha presentato al Salone di Monaco 2021 la ID. Life. Cupra, invece, ha svelato la UrbanRebel. Si tratta di concept di vetture che poggeranno tutte sulla più piccola piattaforma MEB Entry e che anticipano i modelli di serie che arriveranno attorno al 2025. L'obiettivo è quello di offrirli ad un prezzo di partenza di circa 25 mila euro. Skoda, per il momento, non ha ancora presentato alcuna concept car che anticipa i contenuti della "piccola" elettrica che arriverà in futuro. A quanto pare, però, presto potrebbero arrivare novità in tal senso.

A breve arriveremo con un annuncio su questo, ma state certi che sarà un concept ben differenziato da quelli degli altri marchi del Gruppo, un bellissimo concept che si adatta davvero a Skoda.

La priorità di Skoda è quella di arrivare a lanciare sul mercato vetture elettriche che vadano a posizionarsi sotto la Enyaq iV. Tuttavia, come accennato all'inizio, il CEO non esclude che successivamente non possa arrivare un modello più grande, un SUV a 7 posti o un MPV derivato dal prossimo ID.Buzz.