Geely, joint venture con Renault per l'ibrido e si prende i motori endotermici di Volvo

L'ACCORDO CON VOLVO

I termini economici della transazione non sono stati divulgati. I proventi della cessione saranno utilizzati per la trasformazione di Volvo in un marchio completamente elettrico.

L'ACCORDO CON RENAULT

Geely e il Gruppo Renault hanno firmato un accordo quadro non vincolante per andare a creare una joint venture per sviluppare e produrre motori ibridi ed endotermici ad alta efficienza. Con questo accordo quadro, Geely e il Gruppo Renault deterranno rispettivamente il 50% delle quote della nuova azienda.

Secondo quanto raccontato, la nuova azienda diventerà anche un fornitore di propulsori a livello mondiale. Al momento del lancio, tale nuova società dovrà fornire diversi clienti industriali, tra cui Renault, Dacia, Geely Auto, Volvo Cars, Lynk & Co, Proton, nonché Nissan e Mitsubishi Motors Company. La partnership potrebbe in seguito fornire motori anche ad altri costruttori.

La joint venture potrà contare su 17 stabilimenti di gruppi motopropulsori in 3 continenti, con un totale di circa 19.000 dipendenti. Avrà una capacità combinata di oltre 5 milioni di trasmissioni e motori a combustione interna all’anno, ibridi ed ibridi plug-in, per servire oltre 130 Paesi e regioni. L’accordo quadro dovrebbe portare al completamento del progetto nel 2023.

Copyright immagine: z1b