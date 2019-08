Tesla ripropone il Supercharger gratis a vita per tutte le nuove Model S e Model X

Un tweet pubblicato dal profilo ufficiale Twitter di Tesla annuncia un nuovo - gradito - dietrofront del Costruttore californiano per quanto riguarda l'accesso alla rete di ricarica proprietaria Supercharger : a partire da oggi, tutti i clienti che ordineranno una Tesla Model S o Tesla Model X avranno accesso alle stazioni di ricarica rapida in modo gratuito e illimitato .

BREAKING: All new Model S and Model X orders now come with ⚡ free ⚡ unlimited ⚡ Supercharging ⚡

Le stazioni di ricarica ad alta potenza di Tesla - recentemente aggiornate per erogare fino a 250 kW - rappresentano il fiore all'occhiello della Casa automobilistica di Elon Musk, nonché uno dei principali argomenti a sostegno del fatto che Tesla sia considerata la regina delle auto elettriche: nessun altro costruttore, attualmente, è in grado di offrire una rete di ricarica ad alta potenza così capillare e potente (IONITY, consorzio che riunisce diversi grandi Costruttori, sta costruendo una rete di ricarica in tutta Europa con potenze fino a 350 kW, ma parliamo di 400 stazioni entro il 2020 contro i 1.600 Supercharger già attivi in tutto il mondo).

Il Supercharger gratuito a vita rappresentava la normalità per le Tesla vendute prima del 2017, anno in cui l'incremento delle vendite di Model S e Model X ha reso questa politica di incentivo semplicemente insostenibile per un costruttore alle prese con l'oneroso lancio dei nuovi modelli. Chi ha acquistato una Tesla a partire dal primo gennaio 2017 non ha più potuto beneficiare della ricarica gratuita illimitata presso i Supercharger, le stazioni di ricarica rapida di Tesla (recentemente aggiornate alla versione 3 con potenza di ricarica fino a 250 kW). Solo di recente, ma solamente per i veicoli Model S e Model X in pronta consegna, Tesla aveva reso nuovamente disponibile questo benefit, che oggi viene esteso a tutta l'offerta commerciale dei modelli top di gamma.