Tesla Model 3 regina delle vendite a febbraio 2019: il primo mese completo di commercializzazione in Europa della berlina elettrica "entry-level" di Tesla conferma il grande interesse nei confronti del modello. Un interesse che ha permesso a Model 3 di scalzare dal primo posto le storiche leader nella classifica delle auto più vendute, e non parliamo solamente di quelle elettriche... Vediamo il perché, aiutandoci con le infografiche pubblicate da JATO Dynamics.

PRIMA TRA LE ELETTRICHE

Innanzitutto, con 3.630 esemplari, a febbraio Tesla Model 3 è stata l'auto elettrica (BEV - battery electric vehicle) più venduta in assoluto in Europa. E già questa è una notizia, perché in un solo mese la vettura ha fatto scalare di una posizione le attuali regine delle auto elettriche la Renault Zoe e la Nissan LEAF. Due modelli in vendita da diversi anni (la LEAF, recensita qui, è giunta alla seconda generazione e la Zoe subirà presto un pesante restyling) e soprattutto commercializzati a prezzi decisamente inferiori agli oltre 57.000 euro richiesti per la versione base di Model 3 | Tesla Model 3: online il configuratore per la versione italiana.

Ricordiamo, inoltre, che Tesla Model 3 non è ancora disponibile in diversi Paesi Europei (mancano, per esempio, mercati di un certo "peso" come il Regno Unito). La vettura è stata l'elettrica più venduta anche in Italia (dove è arrivata nei primi giorni di febbraio), con 80 esemplari immatricolati (Nissan LEAF ha totalizzato 46 esemplari e smart EQ fortwo 28).

LA TRIADE TEDESCA TREMA

Model 3 non solo è stata l'auto elettrica più venduta in Europa, ma con i suoi numeri è riuscita a dare fastidio anche alle concorrenti "termiche" del segmento D premium, una classifica dominata dalla "triade tedesca" composta (in ordine alfabetico) da Audi A4, BMW Serie 3 e Mercedes-Benz Classe C. Se nel conteggio si escludono le varianti station wagon (del resto, Model 3 è disponibile solo in variante berlina) emerge che la sedan di Elon Musk ha superato Mercedes-Benz Classe C (seconda con 3.47 unità), Audi A4 (terza con 1.618 esemplari) e BMW Serie 3 (quarta con 1.579 unità). Impietoso (e da italiani aggiungeremmo "purtroppo") il confronto con la nostra Alfa Romeo Giulia, che a febbraio è stata venduta in Europa in soli 690 esemplari, vale a dire un quinto rispetto a Model 3.