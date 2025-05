Tesla taglia i prezzi della Model 3. Ribasso di 2.000 euro per tutte le versioni

Tesla ha tagliato i prezzi della sua Model 3 in Italia. La casa automobilistica americana nel corso del tempo ci ha abituati ad improvvisi cambi di listino. Adesso, per la berlina elettrica arriva un ribasso di 2.000 euro per entrambe le varianti in gamma, sia la RWD e sia la Long Range con trazione integrale. Per il modello "entry level", la rimodulazione è ancora più interessante in quanto è possibile farlo rientrare negli incentivi anche scegliendo alcune configurazioni che prima non potevano ricevere il contributo statale.

Per esempio, adesso questo modello sarà incentivabile anche scegliendo le colorazioni che prevedono un extra di prezzo. Oppure, la Model 3 RWD sarà comunque compatibile con gli incentivi scegliendo i cerchi optional da 19 pollici. Ricordiamo che il prezzo non deve superare i 35.000 euro più IVA, cioè 42.700 euro, per poter rientrare negli incentivi.

IL NUOVO LISTINO

Dunque, quanto costa adesso la Tesla Model 3 in Italia? Questo è il listino precedente prima della rimodulazione:

Tesla Model 3 RWD: 42.490 euro

Tesla Model 3 Long Range: 49.990 euro

A seguito delle ultime modifiche, i nuovi prezzi sono i seguenti:

Tesla Model 3 RWD: 40.490 euro

Tesla Model 3 Long Range: 47.990 euro

Sul capitolo incentivi valido solo per la Tesla Model 3 RWD, ricordiamo che l'attuale schema prevede 3.000 euro senza rottamazione o 5.000 euro con rottamazione. Il nuovo Ecobonus 2024 consentirà di poter ricevere un contributo ancora maggiore, fino ad oltre 13.000 euro con rottamazione e ISEE sotto i 30.000 euro. Non è ancora ben chiaro, però, quando entrerà in vigore. Si parla della metà di maggio ma è ancora solamente una stima.

Per la cronaca, anche le Tesla Model S e Tesla Model X hanno ricevuto un ribasso di 2.000 euro (tutte le versioni). Nessuna rimodulazione, invece, per la Tesla Model Y.