Seggiolini auto non omologati venduti online, l'allarme di Altroconsumo: pericolosi e potenzialmente letali

I seggiolini auto sono importantissimi e fondamentali per garantire la sicurezza in auto dei bambini. Eppure, come abbiamo già visto in passato, purtroppo non se ne fa ancora un corretto utilizzo. Adesso c’è una novità importante perché Altroconsumo ha lanciato un allarme in quanto su diverse piattaforme di eCommerce è possibile trovare ed acquistare seggiolini auto per bambini non omologati, pericolosi e potenzialmente letali. L’associazione è anche già intervenuta, segnalando questi prodotti, chiedendone il ritiro vista la loro pericolosità.

TROPPI PRODOTTI NON CONFORMI VENDUTI ONLINE

Dotarsi di seggiolini adeguati dovrebbe essere una responsabilità da parte dei genitori ancora prima degli obblighi di legge. Garantire la sicurezza a bordo dei veicoli dei bambini deve essere assolutamente una priorità. Purtroppo però, nonostante campagne di sensibilizzazione sul tema della sicurezza dei bambini in auto e l’inasprimento delle regole di omologazione dei dispositivi (UNECE R44/04 e la UNECE R129), in vendita si trovano ancora prodotti non omologati e molto pericolosi in caso di incidente. Questo è quello che emerge dall’indagine effettuata a dicembre 2025 da Altroconsumo, partendo dai motori di ricerca per approdare su marketplace come Amazon, Temu, Shein, Aliexpress e altre piattaforme simili.

In particolare, son stati individuati prodotti non conformi come cuscini gonfiabili e sistemi “leggeri e compatti” per il trasporto. Di cosa stiamo parlando? Secondo l’associazione si tratta di prodotti che pur proponendosi come “seggiolini auto”, “da viaggio” o “adatti ai veicoli”, con tanto di immagini in cui si vedono bambini seduti in auto, in realtà non hanno nulla a che vedere con i dispositivi per la sicurezza obbligatori per legge. Non sono ovviamente omologati, non rispettando la normativa di conformità. Altroconsumo ha chiesto la loro rimozione ma potrebbero essercene ancora molti altri e quindi è importante saperli riconoscere visto che possono mettere in serio pericolo i bambini.

NON FARSI ALLETTARE DAL PREZZO

Spesso questi prodotti hanno un prezzo basso e quindi possono essere allettanti per le famiglie. Tuttavia, non bisogna cadere in questa trappola perché quando si parla di sicurezza dei bambini in auto, risparmiare non è mai una buona idea.

CUSCINI GONFIABILI E SISTEMI LEGGERI PER IL TRASPORTO

Cosa ha individuato l’indagine? Ad esempio i cuscini gonfiabili che assomigliano ai rialzi omologati per il trasporto dei bimbi dai 22 kg in su ma al contrario di questi non hanno una struttura abbastanza rigida da garantire la tenuta del bambino e non garantiscono che le cinture di sicurezza restino correttamente posizionate. In caso di incidente, il bambino potrebbe scivolare in avanti, sotto la parte orizzontale della cintura, trovandosi con le cinture dell’auto a livello del collo e dell’addome, con rischio di lesioni anche gravi. Sono stati poi trovati prodotti definiti come sistemi leggeri per il trasporto.

Si tratta di prodotti pieghevoli molto leggi da fissare al sedile o agli attacchi delle cinture dell’auto. Sebbene all’apparenza dotati di cinture, in realtà non hanno uno struttura e quindi non sono in grado di mantenere il bambino in posizione corretta o di proteggerlo in caso di incidente.