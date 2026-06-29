Pizzicata in strada una GT misteriosa, c’è lo zampino di Xiaomi

Non poteva passare inosservata la nuova Gran Turismo del colosso cinese con due porte e una livrea camouflage, pensata come protezione dagli sguardi indiscreti. Con i potenti mezzi dell’IA potete già osservare il risultato definitivo. Gli esperti di CarNewsChina hanno già associato il prototipo alla divisione automobilistica di Xiaomi.

Le consuete caratteristiche stilistiche del brand cinese, visibili attraverso la pellicola mimetica, riportano alla mente quelle del SU7 Ultra. La vettura avvistata potrebbe rappresentare una potenziale versione di produzione del concept di design digitale Vision GT. Per ora non c’è alcuna ufficialità ma a giudicare dalla solidità i tecnici sono già in una fase avanzata del progetto.

Stile accattivante

Potrebbe esserci lo zampino di Xiaomi perché nella zona posteriore spicca una firma luminosa, caratterizzata da una barra rossa continua a forma di anello che segue il modello delle altre vetture della gamma. Bassa, larga e con una curvatura della linea del tetto fastback a goccia risulta una autentica sportiva. Nonostante l’assenza di loghi, la sportiva dovrebbe presentare tutta la tecnologia green Xiaomi sotto al cofano.

La vettura cinese vanterebbe modifiche hardware specifiche per la pista, tra cui un ampio alettone posteriore fisso a collo di cigno montato direttamente sul cofano posteriore. La parte inferiore del paraurti posteriore integra un diffusore aerodinamico multistrato, mentre i cerchi in lega a razze multiple mostrano delle pinze freno gialle ad alte prestazioni. La vettura sarà quasi certamente spinta da un sistema elettrico con più motore, configurato per la guida ad alta velocità in pista. I sistemi di raffreddamento e gestione energetica dovrebbero basarsi su elementi strutturali sviluppati per la piattaforma della Xiaomi SU7 Ultra. Con un innovativo sistema di dissipazione del calore Xiaomi è riuscita ad ottenere performance superiori.

Potenza da brividi

La GT a due porte dovrebbe presentare quattro motori da 2.054 CV con una configurazione che abbina due motori elettrici V8S proprietari a trasmissioni ad alte prestazioni di nuova generazione, è rimasta completamente assente dalle varianti di produzione esistenti. Naturalmente questa potenza poggia su un telaio dotato di una rete di distribuzione elettrica digitale a 48 V. Il sistema utilizza fonti di alimentazione indipendenti da 4,6 kW per ogni ruota, consentendo modifiche in tempo reale dell’ammortizzazione e neutralizzando attivamente le forze di rollio in curva ad alta velocità.

La tecnologia permetterà una guida piacevole e sicura con uno sterzo elettronico (steer-by-wire) gestito via software, andando a gestire le forze G laterali. Per ora non è possibile indicare una data di lancio ufficiale, ma presumibilmente dovrebbe arrivare nel 2027.