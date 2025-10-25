Nuova Audi Q3 vs Alfa Romeo Tonale restyling, quale preferite? Confronto, motori e prezzi

Audi Q3 si è rinnovata da poco con la nuova generazione che ha debuttato a metà giugno. Visto il successo che nel tempo ha ottenuto questo SUV, la casa automobilistica ha lavorato molto per non lasciare nulla al caso e consentire alla Q3 di continuare ad essere un successo commerciale in un segmento sempre più competitivo. I rivali infatti sono sempre di più e da poco si è rinnovata attraverso un restyling anche Alfa Romeo Tonale. Un facelift molto importante che servirà per rilanciare le vendite del SUV. Entrambi i modelli sono proposti con molteplici motorizzazioni e c’è ancora il diesel.

Vediamo quindi di vedere più da vicino le principali caratteristiche di questi due modelli, mettendoli a confronto. Alla fine, vediamo anche i prezzi di nuova Audi Q3 (prendiamo in considerazione solo il SUV e non la versione Sportback) e Alfa Romeo Tonale restyling. Prima alcuni numeri di mercato. Nei primi 9 mesi del 2025 di Audi Q3 (vecchia generazione) ne sono state vendute in Italia 8.281 contro le 8.586 unità della Tonale (pre-restyling).

DIMENSIONI E DESIGN

Partiamo dal SUV tedesco. Nuova Audi Q3 misura 4,53 metri in lunghezza, 1,86 m in larghezza e 1,58 m in altezza, con un passo di 2,68 m. Per i bagagli? A disposizione ci sono 488 litri che possono salire a 575 litri grazie alla possibilità di fare avanzare i sedili posteriori (la panca è scorrevole). Se poi abbattiamo gli schienali si può arrivare a quota 1.386 litri. Per quanto riguarda il design del SUV, la parte frontale si caratterizza per un ampio single frame, in posizione rialzata rispetto alla precedente generazione, e nuovi fari dalle forme molto sottili. Guardando al posteriore troviamo invece un nuovo estrattore sportivo e una fascia luminosa che raccorda senza soluzione di continuità i gruppi ottici. A seconda dell’allestimento troviamo alcune caratterizzazioni estetiche differenti.

Alfa Romeo Tonale misura invece 4,53 metri in lunghezza, 1,84 metri in larghezza, 1,6 metri in altezza, con un passo di 2,63 metri. Per i bagagli si va invece da 385 a 500 litri a seconda della motorizzazioni. La Plug-in offre meno spazio a causa della presenza della batteria. Abbattendo gli schienali dei sedili posteriori si arriva a 1.450/1.550 litri. Il recente restyling è intervenuto soprattutto al livello del frontale dove troviamo il nuovo scudetto concavo tridimensionale, ispirato alle 33 Stradale e GT 2000. Anche il Tribolo è stato rivisto. Inoltre, le forme delle prese d’aria inferiori richiamo adesso quelle della nuova Junior. Con il facelift sono arrivati pure nuovi cerchi in lega da 19 e da 20 pollici.

INTERNI E TECNOLOGIA

Salendo a bordo del SUV tedesco troviamo la classica cura che Audi propone in tutti i suoi modelli. Ovviamente, non manca tanta tecnologia. Anzi, sulla nuova Audi Q3 troviamo l’Audi Digital Stage che è composto dall’Audi virtual cockpit da 11,9 pollici, dallo schermo da 12,8 pollici del sistema MMI e dall’head-up display (HUD). Sul piantone dello sterzo è stato collocato un “satellite" che prevede nella sezione destra il selettore del cambio mentre sulla plancia sono state collocate due porte USB-C, replicate nella zona dedicata ai passeggeri posteriori. C’è anche il pad per la ricarica wireless degli smartphone.

Con il restyling sono arrivati alcuni affinamenti per gli interni di Alfa Romeo Tonale, soprattutto per migliorare la sensazione di qualità percepita. Inoltre, sulla console centrale che è stata ridisegnata troviamo un nuovo selettore rotativo per il cambio. Dietro al volante multifunzione ci sono comunque i paddle per gestire la trasmissione automatica. In tema di tecnologia, abbiamo la strumentazione digitale con il classico design a “Cannocchiale" da 12,3 pollici e il sistema infotainment Alfa Connect da 10,25 pollici. Si può avere anche un impianto audio premium Harman Kardon da 470 W con 14 altoparlanti e subwoofer oltre alla ricarica wireless ventilata per smartphone.

MOTORI

L’offerta di motorizzazioni della nuova Audi Q3 è particolarmente strutturata e troviamo unità Mild Hybrid a benzina, diesel e ibride Plug-in. Partiamo dal 4 cilindri 1.5 TFSI Mild Hybrid da 150 CV e 250 Nm di coppia con trasmissione a doppia frizione S tronic a 7 rapporti. Il listino del SUV tedesco prevede anche un 4 cilindri 2.0 TFSI con trazione integrale quattro che può contare su 204 CV e 320 Nm o, nella versione più potente, su 265 CV e 400 Nm. Per chi invece vuole il diesel, c’è un 4 cilindri 2.0 TDI abbinato al cambio S tronic a 7 marce da 150 CV e 360 Nm. Per quanto riguarda, invece, l’ibrido Plug-in, nuova Audi Q3 e-hybrid può contare su di un powertrain in grado di erogare una potenza massima di sistema di 272 CV con una coppia di 400 Nm. L’unità elettrica è alimentata da una batteria con una capacità di 25,7 kWh (19,7 kWh utilizzabili) grazie alla quale sarà possibile arrivare a percorrere in modalità elettrica 120 Km (WLTP).

Per quanto riguarda, invece, le motorizzazioni della nuova Alfa Rome Tonale restyling, abbiamo innanzitutto la Tonale Ibrida che adotta il motore 1.5 Turbo quattro cilindri Mild Hybrid con turbina in grado di erogare 175 CV, dedicato esclusivamente a questo SUV, abbinato al cambio a doppia frizione a 7 rapporti e alla trazione anteriore. Continua ad essere proposto anche il diesel. Sotto al cofano della Tonale diesel c’è il 4 cilindri 1.6 Diesel da 130 CV, disponibile con trasmissione automatica a doppia frizione a 6 rapporti e trazione anteriore. Più avanti arriverà poi la variante Ibrida Plug-In Q4, con trazione integrale elettrificata e cambio automatico a 6 rapporti da 270 CV. Si tratta sempre del motore 1.3 turbo abbinato ad un sistema ibrido di cui ancora non son stati svelati tutti i dettagli.

PREZZI

Quanto costa in Italia la nuova Audi Q3? Il SUV tedesco parte da 42.500 euro. Il listino della nuova Alfa Romeo Tonale attacca invece a 39.850 euro.