Noleggio di auto e furgoni: ecco come ottenere fino al 20% di sconto con Locauto

Per noleggiare auto e furgoni, in questo momento, la soluzione giusta è rappresentata da Locauto, azienda in grado di mettere a disposizione dei suoi utenti una gamma ricca di opzioni e tante promozioni molto interessanti.

Per chi sceglie Locauto, la soluzione migliore è rappresentata dall’iscrizione a MyLocauto Friends, il programma fedeltà gratuito con cui è possibile ottenere diversi vantaggi. In particolare, con questo programma è possibile noleggiare un veicolo sfruttando fino al 20% di sconto aggiuntivo sul canone e fino al 30% sulle coperture auto.

I benefici sono legati al livello ottenuto con il programma, ma bastano 6 noleggi per raggiungere il livello massimo. Per completare l’iscrizione e scegliere l’auto o il furgone da noleggiare è sufficiente raggiungere il sito ufficiale di Locauto accessibile qui di sotto.

Perché scegliere MyLocauto Friends

Per massimizzare la convenienza del noleggio è possibile accedere al servizio proposto da Locauto, che può fare la differenza in termini di spesa. MyLocauto Friends è un programma composto da tre livelli: Beginner, fino a 3 noleggi, Enthusiast, fino a 6 noleggi, ed Expert, dopo i 6 noleggi. Il calcolo del numero di noleggi si riferisce all’ultimo anno (agli ultimi 365 giorni in particolare).

I benefit ottenibili sono crescenti: si parte da uno sconto del 10% sulle tariffe standard orarie e giornaliere e si arriva fino al 20% di sconto a cui si aggiungono diversi altri vantaggi, come le coperture per la riduzione o l’eliminazione delle franchigie. Per quanto riguarda i furgoni, invece, si può arrivare fino al 25% di sconto sulle tariffe orarie e giornaliere.

L’iscrizione al programma è gratuita e può essere effettuata tramite il link qui di sotto. Completata l’iscrizione (i benefit sono validi anche per chi ha zero noleggi), è possibile utilizzare il tool di ricerca del sito di Locauto per individuare le opzioni più vantaggiose per noleggiare auto e furgoni in base alle proprie necessità.