In monopattino su autostrada A1: fermato, viene scoperto con droga

La scena, per quanto surreale, ha fatto scattare l’allarme sull’autostrada A1. Il Centro Operativo di Casalecchio di Reno ha segnalato un uomo che percorreva la corsia nord dell’autostrada a bordo di un monopattino elettrico. Si avete letto bene. Un monopattino in autostrada. Una pattuglia della Sottosezione Bologna Sud lo ha intercettato e scortato in sicurezza fino a una piazzola di sosta, ponendo fine a un viaggio che avrebbe potuto trasformarsi in tragedia per lui e per gli automobilisti. Una volta fermato, il conducente, un cittadino africano di 26 anni, si è giustificato dicendo di avere fretta e di dover raggiungere Milano il prima possibile.

Dal nervosismo alla revoca dell’accoglienza

Il suo palese nervosismo e la scarsa collaborazione hanno però spinto gli agenti ad approfondire il controllo negli uffici della Stradale. Lì è emerso il vero motivo dell’agitazione. Nelle tasche il protagonista di questa “mattana” nascondeva due involucri con 20 grammi tra hashish e marijuana. Il controllo si è concluso con le sanzioni per la circolazione in autostrada con un mezzo vietato, una denuncia per detenzione di droga e la notifica di un provvedimento della Questura di Reggio Emilia, che ha revocato le sue condizioni di accoglienza.

Non è il primo episodio ambiguo

Questo episodio alquanto singolare giunge giusto ad un mese di distanza dal fermo di un giovane di Saluzzo (Cuneo) che a bordo del suo monopattino elettrico aveva collezionato infrazioni di ogni tipo, ben 162 in totale. Guidava senza casco, sfrecciava contromano o sui marciapiedi e trasportava passeggeri.

Per ovviare ad una serie di utilizzi impropri di questo mezzo di trasporto, che da quando è stato commercializzato a subito suscitato numerose polemiche, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha introdotto una serie di regole obbligatorie, quali l’obbligo del cosidetto “targhino” (già dallo scorso 17 maggio) e l’obbligo dell’assicurazione che è stato però prorogato al 16 luglio 2026.