Milano AutoClassica 2025, fino a domenica il salone dedicato alle auto storiche

Dal 21 al 23 novembre Fiera Milano Rho torna a essere il centro del motorismo storico con la quindicesima edizione di Milano AutoClassica, una delle manifestazioni più attese a livello internazionale. L’evento si rinnova ancora una volta, unendo il fascino delle auto d’epoca alla visione moderna della passione per i motori, con un programma ricchissimo che punta a coinvolgere collezionisti, famiglie, giovani appassionati e professionisti del settore.

Il salone si presenta come un grande contenitore culturale e commerciale, capace di attrarre migliaia di visitatori grazie a un mix di esposizioni, raduni, celebrazioni e appuntamenti dal vivo. Il pubblico potrà ammirare pezzi unici, incontrare piloti e collezionisti, scoprire nuove tendenze e vivere tre giorni all’insegna dell’auto in tutte le sue espressioni.

Gli appuntamenti in programma

Il programma di Milano AutoClassica 2025 è molto ricco e variegato. Ecco una selezione delle principali iniziative.

Apertura ufficiale con le tre Regine Ferrari al Padiglione 12: FXX, 599X e FXX-K, in omaggio ai 20 anni del Programma XX.

ASI e 24 Ore di Le Mans al Padiglione 16 con Alfa Romeo 8C 2300 Le Mans, Osella-BMW PA8 e Tiga 287 Gruppo C.

Area celebrazioni Rolls-Royce per i 100 anni di Phantom, con dieci modelli storici curati da Davide Bassoli.

Anniversari storici per Ferrari FXX (20 anni), Ferrari F50 (30), Lancia Aurelia B24 Spider e Mercedes 190 SL (70), Rolls-Royce Silver Shadow (60).

Scuderia del Portello con Alfa Romeo da competizione tra cui la 1900 SS e la Giulia Super Giardinetta della Polizia Stradale.

Scuderia Sant’Ambroeus con le auto protagoniste del cinema, dalla Lancia di “Il Sorpasso” alla Vespa di “Vacanze Romane”.

MAC Next Generation Hub con supercar elaborate, auto stance e incontri con content creator.

Vintage Boat Show, la sezione nautica con racer e cruiser d’epoca e i nuovi “Boat Talks”.

Mostra fotografica “Donne e motori? Gioie e basta” contro gli stereotipi di genere.

Premiazione “Campioni Alfa Romeo 2025” sabato 22 novembre, a cura della Scuderia del Portello.

“Perché comprarla LIVE” con Motor1.com e Mazda MX-5, test dal vivo e format partecipativo.

7° Raduno Youngclassic, dedicato alle vetture anni ’70-2000, con ben 12 categorie in gara.

Padiglione 20 interamente dedicato a ricambi, accessori, editoria e modellismo.

Club e Registri storici protagonisti dell’area incontri con consulenze, workshop e assistenza tecnica.

Ci sarà anche uno spazio vendita per i privati, con auto d’epoca proposte direttamente dai collezionisti.

I modelli da non perdere

Tra i protagonisti assoluti dell’edizione 2025 di Milano AutoClassica ci sono diversi capolavori dell’ingegneria e del design. In primo piano le Ferrari della serie XX, come la FXX da 800 CV, la 599X con sistema Actiflow e l’ibrida FXX-K da 1050 CV. Da Le Mans arrivano auto leggendarie come l’Alfa Romeo 8C 2300 del 1931 e la Tiga 287 Gruppo C. La Rolls-Royce Silver Cloud I “Safari” con fuciliera integrata è tra i modelli più rari, così come la Phantom II restaurata in 8000 ore. Non mancano icone pop come la Lancia Aurelia B24 Spider, la Jaguar E-Type di Diabolik, la Aston Martin DB5 di 007 e la Kawasaki GPZ 900 R di Top Gun.

Come partecipare

Milano AutoClassica 2025 si svolge nei padiglioni di Fiera Milano Rho, da venerdì 21 a domenica 23 novembre, con orario continuato dalle 9.30 alle 19.00. L’ingresso è accessibile sia con auto (ampio parcheggio da oltre 10.000 posti) sia tramite la metropolitana Linea Rossa M1 (fermata Rho-Fieramilano). Sono attivi anche i collegamenti con i principali aeroporti lombardi e le stazioni ferroviarie.

Il biglietto intero costa 23€ (acquistandolo online), mentre per i ragazzi dai 13 ai 17 anni il prezzo è di 15€. Ci sono tariffe agevolate per i pacchetti per le famiglie o per l’ingresso su più giorni. Le persone con invalidità e disabilità entrano gratis (insieme a un accompagnatore).