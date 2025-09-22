Milano Area B e Area C, cosa cambia dal primo ottobre 2025: ecco le nuove regole

Novità in arrivo per Milano Area B e Area C dato che a partire dal primo ottobre, quindi tra poco più di una settimana, entreranno in vigore nuove regole per l’accesso alle ZTL che prevedono il divieto di ingresso e circolazione dei veicoli Euro 3 a benzina e degli autobus M2, M3 a benzina di classe Euro III. Invece, è stato rimandato al primo ottobre del 2026 il divieto di accesso e circolazione in Area B e Area C di motoveicoli e motocicli a due tempi Euro 2 e 3, a gasolio Euro 2 e 3 e a benzina a quattro tempi Euro 0, 1 e 2.

LE NUOVE MISURE PER AREA B

Partendo da Miano Area B, per i veicoli a benzina Euro 3, come successo in passato per gli altri mezzi in divieto, entreranno in vigore le misure di accompagnamento previste per il primo anno. Cosa significa? Che gli automobilisti potranno usufruire del servizio MoVe-In per l’accesso in Area B, fino a un tetto massimo di 1.500 km/anno. Il Comune di Milano ricorda che la misurazione dei chilometri non tiene conto degli orari e delle giornate in cui Area B non è attiva: la percorrenza viene conteggiata nell’arco dell’intera settimana (inclusi sabato, domenica e festivi) e delle 24 ore. L’adesione al servizio MoVe-In ha una durata di dodici mesi a partire dalla data di attivazione e deve essere rinnovato di anno in anno. Il sistema MoVe-In, ricordiamo, prevede l’installazione di una sorta di scatola nera che registra il chilometraggio all’interno della ZTL.



LE NUOVE MISURE PER AREA C

Per chi non vuole aderire al sistema MoVe-In, per i veicoli a benzina Euro 3 sono previsti per il primo anno, se i proprietari risultano residenti a Milano, o 25 ingressi in deroga, se residenti fuori Milano. Sempre per il primo anno non sarà obbligatoria la registrazione alla sezione Area B sul portale del Comune, anche se è consigliata perché permette al proprietario di verificare gli ingressi già effettuati. A partire dal, invece, i veicoli a benzina Euro 3 dei residenti avranno diritto a 25 giornate di accesso e circolazione in Area B, mentre per i non residenti le giornate scendono a 5, previa registrazione sul sito del Comune di Milano attivando per la prima volta la funzionalità “rilevazione automatica giornate deroga" sul servizio on line Area B e poi automaticamente il sistema conteggerà gli ingressi. Ovviamente ci sarà sempre la possibilità di utilizzare il sistema MoVe-In.

Per quanto riguarda, invece, Milano Area C, il comune non ha previsto alcuna misura di accompagnamento e i veicoli in divieto che dovessero entrare saranno soggetti a sanzionamento.