MG, un primo semestre 2025 da record in Italia: vendite al top

MG continua a correre in Italia, forte di una gamma completa per accontentare un po’ tutte le esigenze dei clienti. Ci sono modelli benzina, ibridi, Plug-in e 100% elettrici, tutti proposti con un’interessante rapporto contenuti / prezzo. Per la casa automobilistica, il primo semestre 2025 è stato da record con una quota di mercato del 3,14% e quasi 30.000 auto consegnate. A spingere verso questo successo, le nuove proposte della gamma elettrificata che hanno raggiunto quota 45% nel mix di prodotto.

Sono molto soddisfatto di questi incredibili risultati e non posso trattenermi dal ringraziare la rete dei concessionari e il team MG per intero. Questo risultato è davvero frutto del lavoro di gruppo, costante e coeso. È straordinario come in appena un anno, dall’introduzione per la prima volta dell’Hybrid+ su MG3, siamo riusciti a portare il peso della gamma green al 45% nel mix delle motorizzazioni del nostro portafoglio. È un segnale importante e testimonia il nostro impegno crescente a promuovere una mobilità a basse emissioni di carbonio. La tecnologia Hybrid+ in particolare ci sta dando grandissime soddisfazioni e insieme alla soluzione plug-in di seconda generazione ci sta portando verso una posizione di leadership.

MG ACCELERA ANCORA IN ITALIA

Ovviamente grande soddisfazione da parte di, Vice Presidente e Country Manager SAIC Motor Italy, che ha commentato con queste parole lo straordinario risultato della casa automobilistica in Italia nel primo semestre del 2025:

MG non frena la sua corsa, anzi, accelera ulteriormente. La casa automobilistica ha infatti da pochissimo portato sul nostro mercato. Parliamo della nuova MG HS Hybrid+ e del SUV elettrico MGS5 Più nel dettaglio, MG HS Hybrid+ dispone di un gruppo propulsore costituito da un motore a benzina turbo di 1,5 litri (105kW) a ciclo Miller, che lavora in abbinamento con un propulsore elettrico (146kW), il generatore di bordo e la batteria di grande capacità da 1,8kWh. La potenza combinata è di 165kW (225CV). I prezzi? MG HS Hybrid+ Comfort è disponibile a partire da. Per la MG Hybrid+ Luxury il listino parte da 34.490 euro.Invece, MGS5 EV propone due batterie da, che garantiscono un’autonomia compresa tra(ciclo WLTP). L’accumulatore più piccolo è abbinato ad un motore da, mentre quello più grande da. Due gli allestimenti, Comfort e Luxury. I prezzi partono da