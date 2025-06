McLaren, con Project: Endurance i clienti in pista come piloti professionisti

McLaren ha intenzione di tornare in forze nel mondo dell’endurance con la futura McLaren LMDh che prenderà parte al FIA World Endurance Championship nel 2027. La vettura è destinata a contendere il campionato a concorrenti di spicco come Ferrari e Porsche, giusto per menzionare le due marche che ieri si sono contese fino all’ultimo giro la vittoria alla 24 Ore di Le Mans, ma prima di arrivare sulle piste sarà affiancata da una versione derivata e destinata ad un gruppo selezionatissimo di clienti.

UNA MCLAREN DA CORSA DA PORTARE IN PISTA

La novità è frutto della collaborazione tra McLaren Automotive e McLaren Racing, che hanno pensato di realizzare una McLaren identica sotto molti aspetti alla controparte da corsa, inclusa la presenza di un propulsore ibrido basato su un motore V6 biturbo. Il modello sarà ovviamente a trazione posteriore e beneficerà dell’esperienza di Dallara, l’azienda italiana che collabora già con McLaren nel campionato IndyCar, categoria di cui Dallara è fornitrice esclusiva dei telai di tutte le monoposto.



Il ritorno di McLaren Racing nel FIA World Endurance Championship segna l’inizio di un nuovo ed entusiasmante capitolo per noi. Abbiamo una ricca storia in questo sport insieme a McLaren Automotive, avendo corso e vinto al nostro primo tentativo a Le Mans nel 1995. Questo programma per i clienti offrirà agli acquirenti un’incredibile possibilità di possedere un’autentica auto da corsa e di avvicinarsi all’azione in pista.

UN ACCESSO ESCLUSIVO AL MONDO MCLAREN RACING

I clienti che riusciranno ad aggiudicarsi l’esclusiva McLaren Le Mans Hypercar all’interno delavranno diritto a diversi privilegi “accessori", incluso l’accesso approfondito al dietro le quinte del programma di gare. la casa inglese vuole fare quindi le cose in grande per il suo, un’occasione che, amministratore delegato di McLaren Racing, ha così commentato:

Il programma proposto ai clienti comprenderà la possibilità di partecipare ai test e allo sviluppo della McLaren LMDh prendendo parte a discussioni e confronti con ingegneri, piloti e personale del team. Inoltre è inclusa un’esperienza in pista di due anni gestita dalla stessa McLaren su circuiti di livello mondiale in cui i partecipanti avranno accesso a delle lezioni di guida da parte di piloti, al supporto completo durante gli eventi con tanto di ingegneri di gara dedicati e personale di assistenza ai box.



Come si può capire, l’offerta Project: Endurance non include soltanto l’, ma è un pacchetto di servizi rivolto ai clienti più affezionati e più facoltosi che vogliono toccare da vicino e quindi vivere in prima persona il mondo del motorsport. Considerando il valore esclusivo di un’offerta di questo tipo, è assolutamente normale che McLaren non abbia comunicato ilper poter scendere in pista con una vettura da corsa e un team al proprio fianco come un vero e proprio pilota ufficiale.