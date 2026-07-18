Jensen Interceptor GTX: il ritorno di un’icona "ultra-analogica"
Una sportiva d’altri tempi con un V8 puramente termico e il telaio in alluminio, pensata per la pista e senza alcuna traccia di digitalizzazione.
Jensen International è pronta a far sognare nuovamente i “petrolhead” con il ritorno dell’iconica Interceptor. Non si tratta di un restomod, cioè un restauro di un’auto d’epoca con motore e tecnologie moderne: la nuova Jensen Interceptor GTX è un progetto completamente inedito e partito da zero. L’auto è concepita per essere una sportiva “dura e pura” e pensata per l’uso in pista.
Motore V8
Guida “ultra-analogica”
Arriva entro l’anno
Non è ancora stata fissata una data ufficiale per il debutto, ma l’amministratore delegato David Duerden ha affermato che potrebbe avvenire entro la fine del 2026, proprio in occasione del 60° anniversario della prima, storica Interceptor.