Jeep raddoppia gli incentivi: Avenger con 18.000 euro di sconto

Presto arriveranno i nuovi incentivi auto elettriche 2025 (qui la nostra guida). Il nuovo Ecobonus non sarà però per tutti come ben sappiamo dato che ci sono alcuni specifici requisiti da soddisfare, soprattutto legati all’obbligo di residenza nelle aree urbane funzionali. Per questo, le case automobilistiche hanno iniziato ad organizzarsi, proponendo non solo offerte specifiche per chi potrà accedere agli incentivi ma anche per chi non potrà usufruirne. Tra queste c’è Jeep che ha deciso di lanciare una sua campagna incentivi che permette addirittura di arrivare a raddoppiarli.

18.000 EURO DI SCONTO SU JEEP AVENGER

La casa automobilistica ha dunque deciso di raddoppiare gli incentivi statali. Nel dettaglio, ai clienti che possono beneficiare di 9.000 euro di sconto per l’acquisto di veicoli elettrici grazie all’Ecobonus, Jeep riconosce altri 9.000 euro di vantaggi. Questo significa che si potrà approfittare di uno sconto complessivo di ben 18.000 euro.



INCENTIVI SU TUTTA LA GAMMA

Dunque, unache di listino costa 42.400 euro, si potrà portare a casa a. Ma c’è di più.Nessun problema perché Jeep ha deciso di offrire un suo incentivo di 9.000 euro. Questo significa che la nuova Avenger si potrà comunque acquistare con un interessante sconto.

Ma non è ancora finita perché la casa automobilistica ha pensato anche a tutti coloro che non vogliono acquistare un veicolo elettrico. Per tutti i modelli endotermici/ibridi sono infatti disponibili gli incentivi Jeep. Partiamo ancora dalla Jeep Avenger che potrà ricevere un incentivo tra 1.000 e 3.500 euro a seconda della motorizzazione scelta (ibrida o benzina). L’incentivo per Renegade e-Hybrid è di 6.500 euro che salgono a 7.500 euro per Renegade 4xe Plug-In Hybrid. Per Compass e-Hybrid i vantaggi arrivano sino a 8.000 euro, e 12.500 euro è l’incentivo per Compass 4xe Plug-In Hybrid. Ancora più interessanti gli incentivi per Grand Cherokee 4xe e per Wrangler sia a benzina sia 4xe Plug-in hybrid, che arrivano sino a 19.000 euro.

COME OTTENERE GLI SCONTI

Gli incentivi Jeep su tutta la gamma sono prenotabili e fruibili sino al 26 settembre, termine ultimo per la sottoscrizione dei contratti in Concessionaria. Il voucher che permette di ottenere il bonus si può ottenere attraverso un’apposita pagina presente sul sito ufficiale della casa automobilistica. Basterà scegliere il modello e compilare la form con i dati richiesti.