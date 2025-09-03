Honda XL750 Transalp è un successo in Italia, ai vertici del suo segmento

Honda XL750 Transalp ha debuttato nel 2022 come erede di una delle più importanti moto del costruttore giapponese. La versione attuale che ha saputo modernizzare il concetto di “Rally-Touring” che negli anni Ottanta fu capace di creare da zero il segmento di riferimento, ha da subito ottenuto un buon successo in Europa e soprattutto in Italia. Honda sottolinea proprio l’apprezzamento dei clienti italiani della XL750 Transalp con numeri di vendita molto chiari

I NUMERI DEL SUCCESSO DELLA HONDA XL750 TRANSALP IN ITALIA

A poco più di due anni dal suo ritorno del mercato, Honda XL750 Transalp continua a confermarsi protagonista nel competitivo segmento “mid on-off”. Dati alla mano,ha già fatto registrare, con unarispetto allo stesso periodo del 2024. Numeri che dimostrano il crescente interesse per questo modello che con il Model Year 2025 è stato ulteriormente affinato nel comparto della ciclistica come nell’equipaggiamento di bordo.

Più nel dettaglio, i numeri di mercato pongono la Honda XL750 Transalp al vertice del segmento, rendendola la moto sotto i 1000 cc più venduta in Italia e forte di un notevole distacco dalle dirette rivali con il cerchio da 21 pollici con uno scarto di 652 unità. Nel 2024 sono state immatricolate complessivamente poco meno di 2.800 unità e le proiezioni per il 2025 sono promettenti visti i numeri dei primi 8 mesi dell’anno. Sul successo di questa modo, William Armuzzi, General Manager di Honda, ha commentato:

La risposta del mercato italiano alla XL750 Transalp è per noi motivo di grande soddisfazione. Questo modello rappresenta un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione, capace di parlare al cuore di chi ha amato la Transalp storica, ma anche di conquistare una nuova generazione di motociclisti. I risultati ottenuti nei primi otto mesi del 2025 confermano che la direzione intrapresa è quella giusta: la Transalp continua a rappresentare l’essenza dello spirito adventure di Honda, con un mix vincente di prestazioni, stile e affidabilità.

SPECIFICHE E PREZZI

Ricordiamo che Honda XL750 Transalp adotta un bicilindrico in grado dimassima. Presente la tecnologia Throttle By Wire (TBW) che offre 5 Riding Mode, 4 dei quali contengono combinazioni preimpostate di potenza e freno motore, ABS e controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) integrato con l’anti impennata. Il quinto Riding Mode, “User", consente al pilota di definire la propria combinazione preferita. Il peso con il pieno è di 210 kg. Il prezzo in Italia?. La moto è disponibile anche in versione per guida con patente A2.