Al debutto Honda NT1100 2026, arrivano piccole novità per la tourer

Honda NT1100 è la moto tourer più venduta in Europa nel 2025, con una quota di mercato nel segmento del 48%. Con il precedente Model Year, questo modello aveva ricevuto un importante aggiornamento tecnico che aveva permesso di migliorare ulteriormente prestazioni e comfort di guida. Per esempio, il motore bicilindrico era stato rivisto per essere più corposo ai medi regimi. Inoltre, era stata introdotta la Piattaforma Inerziale (IMU) a 6 assi. Ad affiancare la versione base con cambio manuale e sospensioni meccaniche Showa, c’è la NT1100 DCT Electronic Suspension, equipaggiata con le sofisticate sospensioni elettroniche Showa EERA, disponibile in Italia con cambio a doppia frizione DCT (Dual Clutch Transmission).

Adesso, Honda ha svelato il Model Year 2026 di NT1100 e NT1100 DCT Electronic Suspension. Dopo le molte precedenti novità, i ritocchi sul nuovo Model Year sono di dettaglio e riguardano essenzialmente la livrea con l’introduzione di una nuova colorazione. Per il 2026 la “touring-crossover" di Honda è disponibile sul mercato italiano nelle seguenti colorazioni:

NT1100 base (solo con cambio manuale e sospensioni meccaniche)

Iridium Gray Metallic (nuovo)

NT1100 DCT Electronic Suspension

Iridium Gray Metallic (nuovo)

Mat Warm Ash Metallic

Pearl Hawkseye Blue

MOTORE BICILINDRICO

Il cuore pulsante della moto è un motore bicilindrico parallelo di 1.084 cc in grado di erogare 102 CV e 112 Nm di coppia. La velocità massima è di 200 km/h. Peso della moto con il pieno 238 kg + 12 kg delle borse laterali. Per la versione con sospensioni elettroniche e cambio automatico si sale a 249 kg + 12 kg delle borse laterali. A completare il pacchetto, una dotazione di serie che include, tra le altre cose, strumentazione TFT touchscreen a colori da 6,5 pollici con connettività Apple CarPlay e Android Auto, cruise control, manopole riscaldabili, prese di ricarica USB e da 12V, indicatori a disattivazione automatica, sistema di segnalazione della frenata d’emergenza (ESS) e cavalletto centrale.

PREZZO

Il listino del Model Year 2026 non è ancora stato comunicato ma non dovrebbe allontanarsi molto dai 14.890 euro del modello 2025 (NT1100 base con cambio manuale).