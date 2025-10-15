Goodyear presenta KMAX GEN-3, ecco la nuova generazione di pneumatici per camion

Goodyear è da sempre molto attenta all’innovazione per offrire ai suoi clienti prodotti costantemente migliori. L’azienda guarda con molta attenzione anche al mondo dei trasporti pesanti e adesso ha annunciato l’introduzione di KMAX GEN-3, la nuova generazione di pneumatici per camion, evoluzione di uno dei prodotti più utilizzati dalle flotte europee. Cosa cercano i clienti delle flotte aziendali? Efficienza, sostenibilità, una maggiore durata, una migliore trazione e l’adattabilità ai veicoli elettrici. Goodyear ha quindi voluto accontentare le necessità dei clienti lanciando questo nuovo pneumatico.

Le caratteristiche chiave? Secondo l’azienda è in grado di assicurare un chilometraggio di riferimento della categoria rispetto ai suoi predecessori, migliorando contestualmente la trazione e la resistenza al rotolamento (fino al 13%). Inoltre, i nuovi Goodyear KMAX GEN-3 sono stati realizzati con almeno il 40% di materiali sostenibili, il tutto mantenendo la durata che cercano i gestori delle flotte. Per lo sviluppo del nuovo pneumatico, l’azienda ha prestato molta attenzione alla riduzione del costo totale di proprietà. Secondo Goodyear l’utilizzo di KMAX GEN-3 aiuta a ridurre i costi operativi, con un potenziale risparmio annuo di carburante fino a 1.236 euro per veicolo.

UNA GAMMA ARTICOLATA E COMPLETA

La gamma del nuovo pneumatico è declinata in 3 modelli: il KMAX S GEN-3 per l’asse sterzante, il KMAX D GEN-3 per l’asse motore e il KMAX T GEN-3 per l’asse del rimorchio. Tutti gli pneumatici della nuova serie GEN-3 sono stati progettati per garantire una lunga durata, con un’efficienza migliore rispetto dal precedente modello, grazie alla ridotta resistenza al rotolamento. Il tutto su percorsi regionali, a lungo raggio e urbani. Le novità tecniche del nuovo pneumatico Goodyear KMAX GEN-3?

Questo nuovo prodotto è contrassegnato dal logo ECOREADY. Come già accennato il precedenza, è realizzato con oltre il 40% di materiali sostenibili. Inoltre, gli pneumatici KMAX GEN-3 includono silice di cenere di lolla di riso (RHAS), con il suo contenuto sostenibile attribuito attraverso l’approccio Mass Balance. Infine, i chip RFID integrati consentono un’identificazione digitale precisa degli pneumatici, semplificando la connettività con i sistemi di gestione e tracciamento degli pneumatici della flotta.

PRONTI PER I VEICOLI ELETTRICI

Goodyear aggiunge poi un aspetto importante e cioè che gli pneumatici dell’asse sterzante e trattivo sono dotati di una mescola del battistrada interamente in silice, che contribuisce alla durata a lungo termine aumentando la resistenza all’abrasione e mantenendo una bassa temperatura di esercizio, contribuendo a ridurre la resistenza al rotolamento e quindi il consumo di carburante. Inoltre, sono pure Electric Drive Ready, cioè adatti a veicoli diesel, ibridi ed elettrici. Infatti, grazie alla maggiore capacità di carico e alla maggiore rigidità del battistrada, gli pneumatici sono ottimizzati per gestire il peso e la coppia aggiuntivi dei veicoli elettrici, garantendo contestualmente un’autonomia migliore grazie ad una minore resistenza al rotolamento.

GOODYEAR TYRES-AS-SERVICE

L’azienda offre ai gestori delle flotte un servizio che permette di ottimizzare la gestione degli pneumatici. Servizio che permette, tra le altre cose, di massimizzare i tempi di attività e la produttività, migliorare l’efficienza operativa e prolungare la durata e le prestazioni dei pneumatici. Goodyear Tyres-as-a-Service è quindi un servizio in abbonamento per la gestione degli pneumatici, tutto compreso, grazie al quale Goodyear gestisce gli pneumatici dei veicoli delle flotte aziendali. Goodyear va quindi a risolvere in modo proattivo le esigenze di manutenzione dei pneumatici in base ai dati ricevuti dai sensori presenti sulle gomme. Insomma, l’azienda installa tutto l’hardware necessario per monitorare il funzionamento degli pneumatici, raccoglie ed elabora i dati ricevuti e valuta la condizioni degli pneumatici. In caso di problemi, interviene.