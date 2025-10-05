Dacia, una nuova city car è in arrivo: ecco il teaser prima del debutto

“Small. Built like a gigant” che letteralmente possiamo tradurre come piccola ma costruita come un gigante. Con questa frase Dacia rimanda a domani 6 ottobre quando presenterà un nuovo modello. Cosa sta arrivando? Gli indizi nel teaser non solo molti. Vediamo solamente stilizzata una piccola auto dalle forme squadrate. Altri particolari indizi non ce ne sono ma si pensa che questo misterioso modello altro non sia che la nuova city car elettrica promessa alcuni mesi fa. A febbraio, infatti, la casa automobilistica aveva anticipato di stare lavorando ad un modello basato sull’architettura della nuova Twingo elettrica da proporre ad un prezzo ancora più competitivo e cioè a meno di 18.000 euro. Sembra che quindi possa essere arrivato il momento di scoprire questa vettura o almeno un concept in attesa del modello di produzione che dovrebbe arrivare il prossimo anno.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dacia Italia (@dacia_italia)

ESSENZIALE

Rispetto al teaser di febbraio, quello nuovo non aggiunge nulla, anzi… Per il momento possiamo fare solamente alcune ipotesi. Le forme squadrate farebbero pensare quasi ad uno stile ispirato alle kei car giapponesi, sicuramente senza particolari fronzoli come ci ha abituati Dacia. Vista la promessa di contenimento del prezzo possiamo immaginarci un modello essenziale, impostato tutto sulla razionalità. Le dimensioni? In passato si parlava di circa 3,6-3,7 metri, e presto scopriremo se è davvero così. Non sappiamo nulla sui powertrain ma trattandosi di una city car possiamo attenderci percorrenze adatte ad un utilizzo prettamente cittadino. L’unica cosa certa è che condividerà la base con la nuova Renault Twingo elettrica.

ARRIVA AL MOMENTO GIUSTO

Andrà a sostituire la Dacia Spring o ad affiancarla? Lo capiremo presto. In ogni caso, se davvero domani Dacia presenterà la sua nuova city car elettrica, il debutto arriverà al momento giusto. In Unione Europea non si fa altro che parlare del progetto E-Car, cioè una nuova categoria normativa dedicata a favorire lo sviluppo e la diffusione di piccole auto elettriche (e anche endotermiche come chiede l’Italia) con un costo compreso tra 15.000 e 20.000 euro. Dacia, dunque, potrebbe approfittare dell’attenzione verso questa categoria di vetture presentando la sua proposta. Non rimane quindi che pazientare ancora poco per scoprire il nuovo modello di Dacia.