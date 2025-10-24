CUPRA Tavascan si aggiorna con piccole novità di equipaggiamenti, funzioni e servizi

Arriva un piccolo aggiornamento per la CUPRA Tavascan con l’introduzione del nuovo Model Year del SUV Coupé elettrico. Le novità riguardano per la più la dotazione serie che è stata migliorata. Arriva pure una nuova colorazione per la carrozzeria. Infine, la casa automobilistica ha deciso di ampliare la durata dei servizi Connect Plus inclusi con l’acquisto dell’auto. Andiamo con ordine e vediamo cosa ha introdotto CUPRA per la Tavascan.

UN PICCOLO AGGIORNAMENTO

Innanzitutto, la dotazione di serie del SUV elettrico è stata arricchita con l’introduzione del pulsante interno dedicato all’apertura del portellone elettrico e la funzione CUPRA Interior Sound, per le modalità di guida Performance e CUPRA, che aggiunge una componente sonora all’esperienza di guida. Arriva inoltre la nuova colorazione Century Bronze opaco ma solamente per le versioni Adrenaline ed Extreme di Tavascan Endurance e Tavascan VZ, ad un costo di 3.180 euro.

C’è poi una novità che riguarda i servizi digitali. Infatti, a partire dalla settimana di produzione 48/2025 (cioè dal 24 novembre), il periodo di inclusione dei servizi Connect Plus collegati al sistema di navigazione verrà esteso a 10 anni, rispetto ai 3 attuali, senza alcun sovrapprezzo, per tutti i modelli della gamma CUPRA.

CUPRA TAVASCAN

Basata sulla piattaforma MEB, misura 4,64 m di lunghezza con un passo di 2,766 metri. Il SUV elettrico di casa CUPRA è proposto con due motorizzazioni con potenze fino a 340 CV. L’auto può disporre di un’autonomia fino a 553 km secondo il ciclo WLTP. Il prezzo in Italia? Si parte dai 52.800 euro, mentre per la più sportiva versione VZ il listino sale a 69.950 euro.