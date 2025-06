Auto ibride Plug-in, i 10 modelli più venduti in Italia da gennaio a maggio 2025

Le auto ibride Plug-in stanno diventando sempre più interessanti. Sul mercato, infatti, si stanno affacciando modelli che permettono interessanti autonomie in elettrico. Se prima era difficile trovare PHEV in grado di garantire più di 40-50 km di percorrenza in solo elettrico, adesso sono sempre di più quelle che consentono di arrivare anche a 100 km di percorrenza in EV. Le Plug-in stanno diventando davvero quel ponte con le elettriche con cui si erano presentate anni fa quando arrivarono i primi modelli sul mercato.

Il miglioramento della percorrenza in elettrico le sta quindi rendendo più interessanti e, proprio per questo, il mercato guarda sempre con più favore a questi modelli. Secondo i dati di UNRAE, a maggio 2025 ci sono state 8.953 immatricolazioni di modelli ibridi Plug-in pari ad una crescita del 94% rispetto allo stesso periodo del 2024. Il market share lo scorso mese ha così raggiunto il 6,4% rispetto al 3% di maggio 2024. E nel cumulato? Guardando al periodo gennaio – maggio 2025 ne sono state immatricolate 35.910 unità contro le 23.683 dello scorso anno (+51,6%). La quota di mercato nei primi 5 mesi del 2025 si è attestata a quota 4,9% contro il 3,2% del 2024.

Quali sono le auto ibride Plug-in (PHEV) più vendute in Italia in questa prima parte del 2025? Proponiamo la TOP 10, confrontando i dati del 2025 con quelli del 2024 (mettendoli tra parentesi).

AUTO IBRIDE PLUG-IN 2025: LE PIÙ VENDUTE IN ITALIA

I numeri di UNRAE sono molto chiari e vedono al primo posto la BYD Seal U. Si tratta di un risultato interessante in quanto il marchio cinese da poco sul nostro mercato è già riuscito a raggiungere i vertici della classifica delle Plug-in. Dietro troviamo la Toyota C-HR e poi la BMW X1. Da segnalare che in nona posizione troviamo un’altra auto cinese, la Jaecoo 7. Vediamo quindi la TOP 10 delle ibride Plug-in più vendute in Italia tra gennaio e maggio 2025.