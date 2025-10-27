Le 10 auto d’epoca più cercate in Europa e in Italia

Mentre il settore automotive vive una fase dominata da forti incertezze e criticità, il mondo delle auto usate vive una stagione di forte espansione in tutta Europa. Ogni anno questo mercato genera circa 45 miliardi di euro in scambi, con una crescita costante soprattutto dei modelli più rappresentativi degli anni Ottanta, Novanta e Duemila.

Le 10 auto d’epoca più cercate in Italia e in Europa

In vista della fiera Auto e Moto d’Epoca 2025, AutoScout24 e AutoProff hanno pubblicato un’analisi sui modelli più cercati dagli utenti italiani ed europei. Il quadro che emerge racconta una geografia fatta di miti intramontabili, nostalgie generazionali e nuove tendenze di investimento. In Italia, in testa alle ricerche c’è ancora una volta la Fiat 500, autentico simbolo della Dolce Vita cui segue la Porsche 911 e la Lancia Fulvia, mentre Alfa Romeo si conferma tra i marchi più amati con ben quattro presenze nella top ten. Di seguito la classifica dei 10 modelli più ricercati in Italia:

Fiat 500 Porsche 911 Lancia Fulvia Alfa Romeo Giulia Alfa Romeo Spider Alfa Romeo GT Volkswagen Maggiolino Alfa Romeo 75 Lancia Delta Citroen DS9

In Europa, invece, il modello più cercato in assoluto è la Ford Mustang, la muscle car americana diventata leggenda sul grande schermo, da Bullitt a John Wick. Subito dopo si piazza ancora una volta la Porsche 911, mentre il podio si completa con due modelli agli antipodi dello stile europeo, la Mercedes-Benz 190 e la Fiat 500. Questa la classifica completa a livello europeo:

Ford Mustang Porsche 911 Mercedes-Benz 190 Fiat 500 Citroën DS9 Mercedes-Benz 280 Volkswagen Maggiolino Citroën DS Alfa Romeo Spider Chevrolet Corvette

Lamborghini Countach 25° Anniversario

Per celebrare questo momento di grande interesse, AutoScout24 e AutoProff porteranno a Bologna una delle regine assolute del collezionismo automobilistico. Si tratta della Lamborghini Countach 25° Anniversario, versione prodotta tra il 1988 e il 1990 in soli 658 esemplari. Un’auto diventata ancora più famosa dopo la sua apparizione nel film The Wolf of Wall Street, guidata da Leonardo DiCaprio. Oggi la Lamborghini Countach 25° Anniversario è uno degli esempi più apprezzato di design e potenza, simbolo del passaggio dell’auto classica da oggetto di culto a vero e proprio asset da collezione.

Sergio Lanfranchi del Centro Studi AutoScout24, il collezionismo automobilistico vive oggi una stagione nuova, in cui il confine tra passione per i motori e strategia finanziaria si fa sempre più sottile.