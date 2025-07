Prezzi benzina ai minimi da ottobre 2021: self a 1,718 euro al litro

Prosegue il ribasso dei prezzi di benzina e diesel alla pompa con la benzina in modalità self service che è arrivata al livello più basso da ottobre 2021, escludendo il periodo tra settembre e dicembre 2022, quando, ricordiamo, era in vigore lo sconto sulle accise dei carburanti. I ribassi delle quotazioni del petrolio (oggi comunque in leggera risalita con il Brent attorno ai 67 dollari ma comunque ben distante dai livelli di inizio aprile) e i timori di una recessione causata dai dazi imposti da Trump continuano a spingere al ribasso i costi dei carburanti.

Non solo la benzina è arrivata ad un livello minimo che non si vedeva da tempo. Anche il prezzo medio del diesel è arrivato al minimo dal 13 gennaio 2022.

QUANTO COSTA UN PIENO DI BENZINA E DIESEL?

Secondo l'elaborazione effettuata da Staffetta Quotidiana sulla base dei dati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, questi sono i. Partiamo dalla(-6 millesimi dall'ultima rilevazione, compagnie 1,721, pompe bianche 1,713). Ilsi è attestato a quota a(-6, compagnie 1,618, pompe bianche 1,604).

Passando al servito, il prezzo medio delle benzina è di 1,861 euro al litro (-5, compagnie 1,902, pompe bianche 1,783). Passiamo al diesel servito a quota 1,757 euro al litro (-6, compagnie 1,800, pompe bianche 1,675). Andando avanti, GPL servito a 0,733 euro al litro (-1, compagnie 0,743, pompe bianche 0,722), metano servito a 1,488 euro al kg (-3, compagnie 1,485, pompe bianche 1,491), Gnl 1,388 euro al kg (invariato, compagnie 1,394 euro al kg, pompe bianche 1,384 euro al kg).

PREZZI CARBURANTI NELLE AUTOSTRADE

Per quanto riguarda, invece, i prezzi medi dei carburanti rilevati nelle autostrade, benzina self service 1,817 euro al litro (servito 2,085 euro al litro), gasolio self service 1,723 euro al litro (servito 1,995 euro al lietro), Gpl 0,857 euro/litro, metano 1,530 euro/kg, Gnl 1,474 euro/kg.