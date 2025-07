Le auto diesel più vendute in Italia gennaio-marzo 2025

Il mercato delle auto diesel continua a calare in Italia. Il primo trimestre del 2025 si è concluso da poco e quindi adesso è possibile tirare le somme e vedere più nel dettaglio come si è comportato tale segmento. Andiamo quindi a vedere più nel dettaglio le immatricolazioni complessive, i modelli più venduti, anche facendo un confronto con lo stesso periodo del 2024.

Dunque, da gennaio a marzo 2025 sono state immatricolate complessivamente 43.820 vetture pari ad una quota di mercato del 9,8%. Il calo rispetto allo stesso periodo del 2024 è sensibile visto che in Italia erano state immatricolate 69.689 auto diesel pari ad un market share del 15,2%. Differenza, dunque, decisamente molto importante. I modelli più venduti?

PRIMO TRIMESTRE 2025, I MODELLI DIESEL PIÙ VENDUTI

Al primo posto di questa classifica troviamo la Volkswagen Tiguan con 3.588 immatricolazioni. Il SUV tedesco si tiene dietro Audi Q3 e la Mercedes GLA. Sesto posto per Alfa Romeo Tonale e decimo per la FIAT Tipo. Vediamo adesso la completa TOP 10, mettendo tra parentesi i dati del 2024 per un confronto.

Volkswagen Tiguan : 3.588 (2.654)

: 3.588 (2.654) Audi Q3 : 2.994 (2.091)

: 2.994 (2.091) Mercedes GLA : 2.745 (2.832)

: 2.745 (2.832) Volkswagen T-Roc : 2.490 (2.661)

: 2.490 (2.661) BMW X1 : 2.330 (1.786)

: 2.330 (1.786) Alfa Romeo Tonale : 2.141 (2.310)

: 2.141 (2.310) Volkswagen Golf : 2.063 (1.533)

: 2.063 (1.533) Ford Focus : 2.005 (1.518)

: 2.005 (1.518) Audi A3 : 1.738 (1.777)

: 1.738 (1.777) FIAT Tipo: 1.517 (1.762)

LA CLASSIFICA DELLE ALIMENTAZIONI IN ITALIA NEL PRIMO TRIMESTRE 2025

Al primo posto troviamo le ibride (Full Hybrid più Mild Hybrid) con 201.453 immatricolazioni e una quota del 45,1%. A seguire abbiamo i modelli a benzina con 118.535 immatricolazioni nel trimestre pari ad un market share del 26,5% Terzo gradino del podio per le diesel con 43.820 unità e una quota de 9,8%. Subito dietro c'è il GPL con 41.315 immatricolazioni e uno share del 9,2%. Le elettriche si fermano al 5,2% con 23.073 unità. Ultimo gradino del podio per le Plug-in con 18.916 auto e una quota del 4,2%. Non ci sono auto immatricolate a metano nel periodo gennaio-marzo 2025.