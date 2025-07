Mercato auto usate, ad aprile 2024 aumentano i trasferimenti: +17%

Dopo un mese di marzo negativo, torna il segno positivo per il mercato delle auto usate in Italia nel mese di aprile 2024. Stando ai numeri comunicati da UNRAE, sono stati registrati 435.319 trasferimenti di proprietà rispetto ai 372.099 del 2023, pari ad una crescita del 17%. Guardando al periodo gennaio-aprile 2024, ci sono stati 1.829.874 passaggi complessivi rispetto ai 1.654.076 dello stesso periodo del 2023 (+10,6%). Tornando al mese di aprile, i trasferimenti netti aumentano del 16,6% e le minivolture del 17,6%.

DIESEL LA MOTORIZZAZIONE PREFERITA

Le auto diesel continuano sempre ad essere le preferite nel mercato dell'usato con una quota del 45,4% sebbene in calo di 3,2 punti rispetto allo scorso anno. A seguire troviamo le vetture a benzina con un 38,7% di share. Terzo gradino del podio della classifica dei trasferimenti per alimentazione per le ibride con un 7,2% di quota. Troviamo poi il GPL (4,8%) e il metano (2,3%). I trasferimenti netti di auto BEV e plug-in pesano rispettivamente lo 0,7% e l’1% del totale.

, gli scambi tra privati/aziende ad aprile rappresentano il 55,9% di tutti i passaggi di proprietà. Quota del 39,7% per gli scambi da operatore a cliente finale. 3,6%, invece, per quelli provenienti da km0. Solo 0,7% di share per gli scambi provenienti dal noleggio.

Quanti anni hanno le vetture oggetto degli scambi di proprietà? La quota dei trasferimenti netti di auto con oltre 10 anni di anzianità è del 48,6%. Share del 16,9% per quelle da 6 a 10 anni. 6,7% per le auto da 0 a 1 anno. Ad aprile, la quota delle vetture da 4 a 6 anni è stata pari al 12,4%, mentre quella delle vetture da 2 a 4 anni è stata dell'11,1%. Appena 4,2% per i veicoli da 1 a 2 anni.

MINIVOLTURE

In Lombardia sono stati effettuati la maggior parte dei trasferimenti netti, pari al 15,7% del totale. A seguire troviamo il Lazio al 9,6% e la Campania al 9,5% di quota.

Venendo alla minivolture, ad aprile la quota dei privati o altre società che permutano la propria vettura scende al 58,6%. Share del 27% per quella dei ritiri di autovetture da parte degli operatori. In crescita le auto provenienti dal noleggio a lungo termine (al 9,4%). Per le vetture che arrivano dal noleggio a breve termine, quota del 2,8% ad aprile 2024. In aumento al 2,1% quelle provenienti da Km0.

Sul fronte delle alimentazioni, le auto diesel ottengono un 49,2% di quota, mentre le vetture a benzina un 31,9% di share. In contrazione il metano (al 2,1%), a fronte di un incremento del GPL (al 5,4%). In crescita le minivolture di auto ibride: 8,9% di share nel mese. Le plug-in e le auto BEV si posizionano rispettivamente all’1,4% e 1,1%.

Tra le minivolture le auto con più di 10 anni ottengono una quota del 37,7%. In crescita le fasce di anzianità da 6 a 10 anni (20,2% nel mese), quella da 4 a 6 anni (14,4% in aprile) e quella da 0 a 1 anno (6,6%). In leggero calo le auto da 2 a 4 anni (15,8% in aprile), e quelle da 1 a 2 anni (5,3% nel mese).