Jinpeng XY, la concorrente cinese di Topolino e Ami sta arrivando in Italia

Si appresta ad arrivare sul mercato italiano il quadriciclo elettrico Jinpeng XY di cui avevamo già parlato alla fine di marzo. Il "rivale" cinese di Citroen Ami o della Fiat Topolino sarà presto in vendita nel nostro Paese, importato da Desner Auto. L'azienda fa sapere che i prezzi saranno comunicati a breve, mentre la commercializzazione partirà in estate.

In attesa della presentazione ufficiale per il mercato italiano, dopo aver fornito i primi dettagli, l'importatore ha condiviso adesso maggiori informazioni tecniche di questo nuovo veicolo pensato per rendere più agevoli gli spostamenti all'interno delle città.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il quadriciclo elettrico sarà proposto in 4 versioni differenti:. Jinpeng XY misura 2.850 mm lunghezza × 1.400 mm larghezza × 1.540 mm altezza, con un passo di 1.940 mm.dispongono di un motore da 4 kW e raggiungono una velocità massima di 45 km/h. Il motore sarà alimentato da una batteria con una capacità di 6 kWh che permette un'autonomia di 72 km.

Le versioni Long Range, invece, dispongono di un propulsore elettrico con una potenza di 6 kW alimentato da un accumulatore da 7,68 kWh. Velocità massima di 65 km/h e percorrenza di 80 km. In ogni caso, viene promessa un'autonomia di 100 km in città. Per la ricarica si parla di 6-8 ore. I cerchi sono da 12 pollici con pneumatici 145/70R12. Freni anteriori a disco, mentre quelli posteriori sono a tamburo. La trazione è posteriore per tutte le versioni.

La dotazione di serie includerà, tra le altre cose, un sistema keyless e un supporto per smartphone con cavo di ricarica Android/Apple. Inoltre, è presente uno schermo per la strumentazione da 7 pollici e un display da 9 pollici per il sistema infotainment.

Non rimane, dunque, che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i restanti dettagli del quadriciclo elettrico e soprattutto i suoi prezzi. Anche se il listino non è ancora stato comunicato, ricordiamo che Jinpeng XY sarà compatibile con gli incentivi statali dedicati ai quadricicli elettrici.