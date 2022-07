Tesla, i giochi di Steam stanno arrivando. Una demo già il prossimo mese?

Per Tesla, i servizi legati all'intrattenimento in auto sono da sempre molto importanti. Da tempo, infatti, grazie alla piattaforma Tesla Arcade permette alle persone di poter giocare ad alcuni videogiochi presenti nell'infotainment solo, ovviamente, quando la vettura è ferma e parcheggiata. Un modo per passare il tempo quando l'auto sta ricaricando o quando si sta aspettando l'arrivo di qualcuno. Per Elon Musk, l'intrattenimento in auto è importante anche in ottica futura, quando le vetture saranno in grado di disporre della vera guida autonoma.

In tema intrattenimento, verso la fine del mese di febbraio, era arrivata la notizia che Tesla stesse lavorando all'integrazione della piattaforma Steam all'interno dell'infotainment delle sue auto elettriche. A quanto pare, il lavoro sta procedendo e una demo potrebbe essere mostrata il prossimo mese.

We’re making progress with Steam integration. Demo probably next month. — Elon Musk (@elonmusk) July 15, 2022

Dunque, se non ci saranno intoppi, tra non molto la casa automobilistica dovrebbe dare una dimostrazione di questa novità che in futuro offrirà ai suoi clienti. La dimostrazione potrebbe essere anche l'occasione per dimostrare le potenzialità della nuova piattaforma hardware integrata all'interno delle nuove Model S e Model X e pensata esplicitamente per il mondo dell'intrattenimento.

L'arrivo di Steam potrebbe rappresentare per Tesla nuove opportunità, anche a livello commerciale. Infatti, il costruttore potrebbe mettere a disposizione dei suoi clienti una serie di accessori dedicati a Steam, come specifici controller da usare in auto. Prodotti da commercializzare all'interno del suo eShop.

Si tratta, ovviamente, di speculazioni ma appare chiaro che con l'arrivo della piattaforma di Valve, i servizi legati all'intrattenimento delle auto elettriche di Elon Musk faranno un salto avanti davvero molto importante. A questo punto non rimane che attendere la dimostrazione di questa integrazione per capire meglio quali saranno i piani di Tesla.