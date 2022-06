Tesla, a rischio 10 mila dipendenti. Il chiarimento di Elon Musk

Tesla ridurrà il personale dipendente del 10% poiché in molte aree il personale è in eccesso. Nota, questo non si applica a chiunque stia effettivamente costruendo automobili, pacchi batteria o installando pannelli solari. L'organico assunto ad ore aumenterà.

Ma a poche ore dall'arrivo di questa notizia che ha fatto rapidamente il giro del mondo (e calare non di poco le quotazioni del titolo Tesla), è arrivato un chiarimento, almeno parziale. Elon Musk ha specificato all'interno di una nuova email che i licenziamenti riguarderanno solamente il personale dipendente (salaried headcount) in quanto in molte aree è in eccesso (non gli operai). La casa automobilistica prevede di assumere ancora collaboratori a ore.

Una prospettiva che non preoccupa solo il numero uno di Tesla ma pure diverse altre aziende ed analisti finanziari. Ma di quanti dipendenti stiamo parlando? Cioè: quanti sarebbero potenzialmente a rischio? Secondo i dati depositati presso la SEC, attualmente Tesla avrebbe circa 100 mila dipendenti in tutto il mondo. Se Elon Musk portasse davvero a termine quanto contenuto nella sua comunicazione, significherebbe un taglio di circa 10 mila lavoratori . Vale la pena notare che, in questo periodo, Tesla stava continuando ad assumere. Visti i contenuti della comunicazione, appariva probabile che la società americana potesse sospendere i suoi piani di assunzione o, quanto meno, fortemente ridimensionarli.

Secondo quanto riportato, Musk avrebbe confidato di avere un "bruttissimo presentimento" sull'attuale situazione economica e, per questo, sarebbe pronto a tagliare il 10% della forza lavoro di Tesla. Questa comunicazione dal titolo "pause all hiring worldwide", cioè "sospendere le assunzioni in tutto il mondo", metterebbe in evidenza le preoccupazioni di Musk nei confronti di una possibile nuova recessione economica mondiale .

Non c'è stato nemmeno il tempo per far placare le polemiche sulle dichiarazioni di Elon Musk sul tema dello smart working in Tesla , che il numero uno della casa automobilistica americana è tornato nuovamente alla ribalta della cronaca a seguito di un'email che ha inviato ai dirigenti dell'azienda giovedì e che è stata letta anche da Reuters.

PESONALE IN ECCESSO?

Per il momento, Musk ha dato una prima spiegazione sul perché la sua società voglia ridimensionare l'organico. Probabilmente se ne parlerà ancora visto che non tutto è stato chiarito. Inoltre, alcuni sindacati hanno già iniziato a muoversi a seguito della notizia.

Per il momento, almeno fino all'ultima trimestrale, i numeri di Tesla mostravano un'andamento positivo con consegne record. Addirittura, non troppo tempo fa si è parlato che il costruttore potesse decidere di sospendere di accettare nuovi ordini per alcuni modelli a causa dei tempi delle consegne che si stavano allungando eccessivamente.

Tuttavia, sappiamo che Tesla ha avuto di recente diversi problemi con la Gigafactory di Shanghai a causa dei blocchi dovuti a nuovi lockdown imposti per arginare la ripresa dei contagi del coronavirus in Cina. Questo potrebbe causare ritardi nelle consegne e quindi portare a risultati non più così positivi nelle prossime trimestrali. Non per nulla, alcuni analisti hanno tagliato gli obiettivi di prezzo delle azioni Tesla proprio in vista di un rallentamento delle consegne.

Le prossime trimestrali saranno dunque importanti per capire se il trend positivo del costruttore americano di auto elettriche continuerà. Musk vuole davvero solo "riequilibrare l'azienda" dopo aver assunto migliaia di persone, trovandosi con del personale in eccesso in diverse aree?

Per il momento di certo c'è solo quello che è scritto nelle comunicazioni inviate ai dirigenti. Se c'è altro lo capiremo meglio nel corso dei prossimi giorni/settimane.

[Aggiornato con il chiarimento di Elon Musk]