LiveWire Del Mar, la nuova moto elettrica di Harley-Davidson arriva il 10 maggio

Visti i vecchi schizzi condivisi da Harley-Davidson e considerato quanto si intravede nel teaser, la nuova Del Mar sembra che possa entrare in diretta concorrenza con modelli del calibro della Zero FXE di Zero Motorcycles. Per scoprire tutte le sue caratteristiche, fortunatamente non dovremo attendere molto.

La nuova moto elettrica di Harley-Davidson , la LiveWire Del Mar , sarà presentata ufficialmente la prossima settimana e precisamente il 10 maggio. L'annuncio arriva direttamente dal costruttore americano che ha condiviso un breve video teaser. Il filmato non aiuta molto a capire le caratteristiche della moto. Prima si vedono alcune moto da cross del passato durante una gara e poi si intravede per alcuni istanti la ruota posteriore della nuova moto elettrica.

COSA SAPPIAMO?

Per il momento, sappiamo che la nuova moto elettrica disporrà della nuova piattaforma Arrow che si caratterizza per il pacco batteria strutturale, a cui sono collegati direttamente molti elementi della moto come il forcellone, il motore ed altro. Secondo quanto riportato in passato, le batterie adotteranno celle 2170.

Grazie alla nuova piattaforma, il costruttore americano sarà in grado di proporre la sua nuova moto ad un prezzo più basso di quello dell'attuale LiveWire One. Anche le prestazioni dovrebbero essere inferiori a quelle dell'attuale due ruote a batteria che già conosciamo.

Il modello in arrivo fa parte dell'ambizioso progetto di espansione di Harley-Davidson nel settore delle moto elettriche. Come abbiamo avuto modo di vedere in passato, il costruttore americano, attraverso la sua società LiveWire, punta a raggiungere il traguardo di 100 mila moto elettriche vendute entro il 2026. Per raggiungere tale traguardo, lancerà sul mercato ulteriori nuovi modelli, anche più piccoli, realizzati pure in collaborazione con Kymko.

Molto probabilmente, con la presentazione della LiveWire Del Mar, sarà possibile scoprire qualche ulteriore dettaglio di questa strategia di crescita.