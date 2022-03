Stellantis, joint venture con LG Energy Solution per una gigafactory in Canada

Il piano Dare Forward 2030 di Stellantis prevede la realizzazione di diverse gigafactory in Europa e in America per disporre di un'adeguata fornitura di batterie per i nuovi modelli elettrici. Dopo aver confermato la nuova fabbrica di Termoli , il Gruppo automobilistico ha comunicato la sede dello stabilimento che sarà creato attraverso la joint venture con LG Energy Solution annunciata nell'ottobre 2021. Joint venture che, nello specifico, produrrà celle e moduli per batterie agli ioni di litio per soddisfare una parte significativa delle esigenze di produzione dei veicoli di Stellantis in Nord America.

PRODUZIONE DAL 2024

Complessivamente, le due aziende investiranno 4,1 miliardi di dollari per avviare le attività, che includeranno anche un nuovo impianto di produzione di batterie a Windsor, Ontario, in Canada. L'inizio della costruzione di questa nuova gigafactory è previsto entro la fine dell'anno. La produzione delle batterie dovrebbe partire nel primo trimestre del 2024.

Stellantis ha dichiarato che la nuova fabbrica per le batterie disporrà di una capacità di 45 GWh e sarà molto importante per l'economia del luogo visto che permetterà di andare a creare 2.500 nuovi posti di lavoro.

Con la collocazione dell’impianto di produzione a Windsor, Ontario, sede del più grande cluster automobilistico del Canada, Stellantis e LGES prevedono che lo stabilimento farà da catalizzatore per la creazione di una solida catena di fornitura di batterie nella regione. Il Canada è impegnato a stabilire un ampio ecosistema locale di batterie sfruttando, tra gli altri fattori, una posizione di leadership nella produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

Grazie a questa nuova fabbrica, Stellantis potrà portare avanti i suoi obiettivi di elettrificazione. Per il 2030, il Gruppo automobilistico prevede che il 50% delle vendite di autovetture e veicoli commerciali leggeri in Nord America sia legato a modelli elettrici. Grazie a questo annuncio, LG Energy Solution si è assicurata una capacità di produzione complessiva annua di oltre 200 GWh in Nord America.

Il produttore di batterie ha precedentemente annunciato piani per investire circa 4,6 miliardi di dollari in impianti dedicati alla produzione di batterie in Nord America. A livello globale, l'azienda è in procinto di espandere la propria rete di produzione internazionale in più continenti, inclusi Paesi come Canada, Stati Uniti, Polonia, Indonesia, Cina e Corea del Sud.