Quali sono le auto più vendute in Italia a giugno 2025? Classifica per alimentazione

Il mese di giugno 2025 si è chiuso con un deciso calo per il mercato auto italiano. Con 132.191 immatricolazioni, c’è stato un crollo del 17,4% rispetto allo stesso mese del 2024. Concentrandoci maggiormente sulle alimentazioni, scopriamo che ci sono state 31.464 immatricolazioni di auto a benzina. In termini di volume c’è stato un calo del 26,5%. La quota di mercato si è così attestata al 23,6%.



Continua il crollo del diesel che a giugno 2025 ha ottenuto 13.323 nuove registrazioni pari a -35,8%. Il market share del mese si è attestato a quota 10%. Passiamo al GPL con 12.819 unità immatricolate e una flessione del 21,5%. La quota di mercato ha raggiunto il 9,6%. Passando alle ibride (Mild Hybrid + Full Hybrid), nel mese appena concluso ci sono state 58.027 immatricolazioni pari ad un calo in termini di volume del 7,1%. Quota di mercato del 43,6%.



Abbiamo poi le elettriche con 7.953 immatricolazioni. Calo del 40,7% ma va ricordato che i numeri di giugno 2024 erano stati spinti dal boom degli incentivi. Market share del mese del 6%. Per quanto riguarda le Plug-in, 9.546 immatricolazioni, crescita del 69,9% e quota di mercato del 7,2%. A giugno 2025 c’è stata anche una nuova immatricolazione di un’auto a metano, una vecchissima Fiat Punto.



Quali sono stati i modelli più venduti in Italia a giugno 2025 sul mercato italiano? Ecco le varie classifiche suddivise per alimentazione.

I MODELLI ELETTRICI, PLUG-IN ED IBRIDI PIÙ VENDUTI A GIUGNO

LE AUTO ELETTRICHE PIÙ VENDUTE

Tesla Model Y: 902

Tesla Model 3: 793

BMW iX1: 320

Citroen e-C3: 299

Leapmotor T03: 267

Mercedes EQA: 203

Ford Puma: 189

Dacia Spring: 188

Volvo EX30: 179

BYD Dolphin Surf: 172

LE AUTO PLUG-IN PIÙ VENDUTE

BYD Seal U: 1.443

BMW X1: 851

Volkswagen Tiguan: 675

Toyota C-HR: 546

Jaecoo 7: 453

Volkswagen Golf: 411

Jeep Renegade: 391

Jeep Compass: 298

Cupra Formentor: 278

Ford Kuga: 265

LE AUTO IBRIDE PIÙ VENDUTE

Fiat Panda: 7.485

Toyota Yaris: 2.793

Toyota Yaris Cross: 2.786

Ford Puma: 2.126

Fiat 600: 1.954

Jeep Avenger: 1.929

Nissan Qashqai: 1.894

Peugeot 3008: 1.243

Suzuki Swift: 1.178

Kia Sportage: 1.167

I MODELLI BENZINA, DIESEL E GPL PIÙ VENDUTI A GIUGNO

LE AUTO A BENZINA PIÙ VENDUTE

Toyota Aygo X: 2.600

Volkswagen T-Cross: 1.939

Citroen c3: 1.699

Volkswagen T-Roc: 1.473

MG ZS: 1.434

Hyundai i10: 1.387

Peugeot 208: 1.300

Opel Corsa: 1.281

Kia Picanto: 1.132

Jeep Avenger: 1.044

LE AUTO DIESEL PIÙ VENDUTE

Volkswagen Tiguan: 929

Mercedes GLA: 924

Audi Q3: 840

Alfa Romeo Tonale: 788

BMW X1: 717

Volkswagen T-Roc: 601

Audi A3: 596

Ford Focus: 561

Peugeot 308: 503

Renault Clio: 431

LE AUTO GPL PIÙ VENDUTE

Dacia Sandero: 3.160

Dacia Duster: 2.341

Renault Clio: 1.648

Renault Captur: 1.363

DR 6.0: 669

DR 5.0: 626

Dacia Jogger: 472

Tiger Six: 297

Hyundai i10: 275

Kia Picanto: 233

FIAT PANDA LA PIÙ VENDUTA IN ASSOLUTO A GIUGNO

Fiat Panda: 7.488

Dacia Sandero: 3.615

Dacia Duster: 3.261

Renault Clio: 3.204

Jeep Avenger: 3.116

Toyota Yaris: 2.799

Toyota Yaris Cross: 2.786

Toyota Aygo X: 2.600

MG ZS: 2.522

Ford Puma: 2.316

Anche a giugno 2025 lasi conferma l’auto più venduta sul mercato italiano. Ecco la top 10 del mese.