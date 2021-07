Extreme E, ad ottobre si corre in Sardegna

Lo scoppio della pandemia sta causando qualche problema organizzativo anche al nuovo campionato elettrico Extreme E. A causa dell'evoluzione dell'emergenza sanitaria, i round del Brasile e dell'Argentina sono saltati. La buona notizia è che ad approfittarne sarà l'Italia. Infatti, gli organizzatori della serie hanno fatto sapere che dal 23 al 24 ottobre si gareggerà in Sardegna.

Alejandro Agag, fondatore e CEO di Extreme E, ha dichiarato:

Sono lieto di confermare che Extreme E sta finalizzando i piani per organizzare l'Island X Prix in Sardegna, in Italia, e che abbiamo il supporto del presidente sardo Christian Solinas, e dell'Automobile Club d'Italia (ACI) per organizziare il nostro primo evento europeo.

In autunno, dunque, la Sardegna ospiterà una tappa di questo campionato elettrico a cui stanno partecipando team di nomi molto noti nel mondo del motorsport come Jenson Button, Nico Rosberg e Lewis Hamilton. Per il momento, i dettagli della gara non sono ancora stati resi noti. Dunque, ancora non è chiaro dove si svolgerà effettivamente la competizione.

Le protagoniste di questa serie nata anche per sensibilizzare le persone verso le tematiche ambientali sono le Odyssey 21, veicoli realizzati da Spark Racing Technology che dispongono di un motore elettrico in grado di erogare una potenza massima di 400 kW (550 CV) capace di garantire un'accelerazione bruciante in tutte le condizioni di terreno (da 0 a 100 Km/h in 4,5 secondi).

Smart charging partner ufficiale di Extreme E è Enel X che fornisce l'infrastruttura per la ricarica. Il prossimo anno, all'interno di questo campionato sbarcherà anche la McLaren con un suo team.