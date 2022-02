Dacia, nel 2024 arriva una nuova elettrica

Dacia oggi offre sul mercato un unico modello elettrico, la Spring che abbiamo avuto modo già di provare. Una vettura che ha già avuto un buon successo commerciale in Europa (in Italia è stata l'elettrica più venduta a gennaio 2022), soprattutto grazie ad un prezzo concorrenziale che diventa ancora più interessante in presenza degli incentivi. A quanto pare, nel 2024 arriverà il secondo modello elettrico di casa Dacia. Il Gruppo Renault, parlando dei suoi risultati finanziari del 2021, ha mostrato una slide delle prossime vetture elettriche in arrivo. Guardando l'immagine si vede chiaramente che nel 2024 Dacia lancerà sul mercato una nuova elettrica.

Per il momento non sappiamo quasi nulla di questa vettura. Andrà ad affiancare la Spring o a sostituirla? Il Gruppo Renault non ha detto nulla al riguardo. L'unica cosa che sappiamo è che la vettura poggerà sulla piattaforma CMF-A. Si tratta di un dettaglio importante in quanto la prossima Dacia elettrica sarà basata su di una nuova piattaforma pensata esplicitamente per le "piccole" elettriche.